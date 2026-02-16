Войната в Украйна:

16 февруари 2026, 14:00 часа 563 прочитания 0 коментара
След срутили се тераси на блок: Инцидентите с рушащи се панелки ще зачестят

Преди дни стана инцидент в жилищна кооперация в Силистренско, при който се срутиха парапети на 4 от терасите в един от панелните блокове в село Калипетрово. По чудо нямаше пострадали хора. От Actualno.com се обърнахме към председателя на Управителния съвет на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране инж. Марин Гергов, който коментира случая и потвърди, че заради характера на панелното строителство ще ставаме свидетели на подобни инциденти все по-често.

Според инж. Гергов точните причини за срутването в Силистренско може да са различни.

"Може да е имало слабо земетресение или да е задухал по-силен вятър. Възможно е също да е имало някакво физическо въздействие от страна на живеещите в най-горното жилище. Същинската причина вероятно са ръждясалите или лошо изпълнени връзки на парапетите към конструкцията на сградата", смята той.

По думите на кмета на Калипетрово сградата е строена между 1975 и 1985 г. Оказва се, че има структурни разлики между сградите от различните периоди на строителство у нас.

"Сгради, проектирани след 1987 г., при спазване на нормативите, трябва да отговарят на по-новите и по-строги сеизмични норми и съответно да предлагат по-голяма сигурност при земетресение", коментира инж. Гергов.

Източник: iStock

Какъв е "срокът на годност" на панелките блокове?

Според експерта правилният термин е "експлоатационен срок".

"Очаква се този срок да е 50 години. След изтичането му не се предполага, че трябва сградата да се напусне и да се разруши. Има се предвид, че след такъв срок довършителните работи и инсталациите са напълно амортизирани и са за подмяна. Преди подмяната трябва да се извърши подробно обследване на конструкцията и при нужда да се ремонтира и/или усили. Това е удобно да стане в жилище, което не се обитава", смята инж. Гергов.

Според него обаче тук възниква проблемът с отделните собственици на жилища в конкретния панелен блок и различните им семейни обстоятелства, планове и финансови възможности. По думите му идеалният начин би бил всички жилища в даден блок да се обследват конструктивно и обновяват инсталационно заедно.

Слабите страни на панелното строителство

"Панелното строителство е било много важно за времето си, защото е решавало задачи, които тогавашното управление на страната е смятало за важни", обобщава инж. Гергов.

Според него след повече от 65 години след построяване на първия панел блок в София, това строителство има 2 основни слаби страни.

На първо място е твърдото (фиксирано) разпределение на жилищата.

"При естествената смяна на поколенията хората имат различни виждания за начин на живот и биха искали да имат по-различно разпределение на жилището. В момента без разрешение за строеж общо взето е разрешено само остъкляване на балкон и не е напълно изяснено дали е допустимо зидането в тази зона. Всички други по-сериозни промени изискват проект, съгласие на съседите и често разрешение за строеж", смята инж. Гергов.

Вторият проблем е наличието на много собственици, които имат различни планове и финансови възможности за участие в поддръжката на общите части на сградата.

"Обследването на конструкцията изисква достъп до всички помещения в сградата, проверка за евентуални нерегламентирани отвори в носещи панели, проверка на зоните на присъединяване на панелите. Още при самото обследване на доста зони ще се наложи да се свалят тапети и да се кърти шпакловка. Ако се налага някакво усилване, работите изискват още строително-монтажни работи", категоричен е експертът.

По думите му подмяната на инсталациите включва нова ел. инсталация, нови вертикални щрангове на канал и вода, нова инсталация за парно и други подобни.

Довършителните работи могат да включват всякакъв вид ремонтни дейности, които не засягат конструкцията на сградата.

Източник: iStock

Какво най-често компрометира тези сгради

В практиката си инж. Гергов е забелязал 3 групи проблеми.

Първо, проблеми от лошо изпълнение.

"При недобро запълване на местата на снадките на панелите с филцбетон при земетресение може да се претоварят присъединителните детайли и техните заваръчни шевове. При всякакви неточни монтажи на панели могат да се претоварят снадките. При образуване на фуги поради неточен монтаж и лошото им уплътняване могат да възникнат предпоставки за навлизане на вода и ръждясване на стоманените части и съответно отслабване на конструкцията", заявява той.

Вторият проблем са нерегламентираните промени, които живеещите в блоковете правят.

"Може да се срещне пробиване на отвори за врати в носещи панели. Това е сериозно отслабване на конструкцията, особено ако е направено на някой от по-ниските етажи. Изключително често е остъкляване на балкони с изпълнение на зидове и премахване на подпрозоречната част на фасадния панел, който е между помещението и балкона. Премахването на тази част макар и "неносеща" за нормалните експлоатационни товари при определен тип конструкция на сградата може да я отслаби сеизмично", коментира инж. Гергов.

Третият вид проблеми са от лоша експлоатация.

"Обикновено са свързани с по-продължителни течове на мръсна канализация, дъждовна канализация, водопровод, покрив", твърди инженерът.

Инцидентите с панелки ще стават все по-чести

Експертът е категоричен, че инциденти като този в Силистренско тепърва ще се случват все по-често.

"Със сигурност ще зачестяват заради описаните по-горе проблеми с амортизацията на сградите и проблемите, възникващи от лоша експлоатация", посочва той.

Според него е необходима целенасочена и ефективна държавна политика по въпроса.

"Поради преобладаващата частна собственост на жилищата в панелни сгради, държавата може да се намесва основно чрез законови промени, стимулиращи инвестиции в поддръжка и ремонт, както и наказателни мерки при лоша поддръжка", категоричен е инж. Гергов.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
