Артисти създадоха методология за обучение и интеграция на деца и младежи от уязвими групи в България по Метода на социалния цирк

16 февруари 2026, 15:59 часа 246 прочитания 0 коментара
На 25 февруари в Мини Арт Център, ул. "Първа Българска Армия" 135, София, ще се състои заключителна среща по международния проект CIRCARE, 2024-1-BG01-KA210-ADU-00248706, финансиран по програма Erasmus+ KA2. Събитието, насочено към социални работници, учители и обучители, ще представи официално разработените Методология на социалния цирк и Наръчник (Toolkit) за социален цирк, а програмата включва и практически уъркшоп с участието на деца и младежи от уязвими групи.

Проектът се реализира от Фондация "Мини Арт" в партньорство с италианската организация Circo all’in circa и испанската Sargantana. Основната му цел е да насърчи обучението по социален цирк, да обменя знания и да подобри съществуващите практики и методологии, така че организациите в сектора да разширят своя капацитет и да повишат професионалната подготовка на своите екипи.

По време на заключителната среща ще бъде представен теоретичният контекст на социалния цирк като инструмент за приобщаване, устойчивост и овластяване на хора в неравностойно положение. Участниците ще имат възможност да се запознаят в детайли с новите образователни ресурси, създадени в подкрепа на учители, социални работници и артисти, работещи с уязвими групи и хора с психически и физически затруднения. Практическата част ще включва циркови игри и упражнения, които демонстрират приложението на методологията в реална среда.

Автор на методологията е Ирене Джакомело, водещ цирков треньор в Circo all’in circa, а научната редакция е дело на доц. д-р Силвия Борисова от Института по философия и социология при Българската академия на науките. Практическата сесия ще бъде водена от Гео Калев, ръководител на проекта и основател на Фондация "Мини Арт", която организира и фестивала за съвременен и социален цирк "Цирколюция" – единствения по рода си в България.

Проектът CIRCARE започва с първа работна среща през януари 2025 г. в Удине, Италия, където партньорите поставят основите на обща функционална методология в областта на социалния цирк. В следващите месеци сътрудничеството продължава с нови срещи във Валенсия и София, в рамките на фестивала "Цирколюция" (02–05.10.2025 г.), като кулминира в представянето на финалните резултати пред професионалната общност и широката публика.

Събитието на 25 февруари е с вход свободен, след предварителна резервация, а всички участници ще получат сертификат и достъп до разработените ресурси.

Повече за социалния цирк и защо той е важен

Социалният цирк е пилотен проект на Фондация "Мини Арт" и част от по-широка европейска концепция, възникнала в края на XX век като инструмент за овластяване и интеграция на уязвими групи. Чрез обучение в циркови дисциплини участниците развиват не само физически умения, баланс, кондиция и координация, но и познавателни способности, както и ключови социални и комуникативни компетентности, личностни качества. Методът си служи с инструменти като групови и ролеви игри, съчетавайки движение, работа в екип и творческа изява с психологическа подкрепа. Проектът е официално представен през 2018 г. на Първата международна конференция "Методология на социалния цирк" в Гьоте-институт – София, с участието на международни лектори и партньори. Мисията на организацията е развитието на социалния цирк като устойчива практика и методика, както и създаването на действащ Социален цирк в София.

Яна Баярова
