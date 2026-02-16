Reuters: Задава се огромен срив за руския петрол

Любопитно:

В следващите месеци Русия може да бъде принудена рязко да намали добива на петрол предвид затягащата се хватка на западните санкции, твърди Reuters. Причината е очевидна – руснаците не могат да изнасят черното си злато както досега и няма как да се трупат резерви. Само през януари руският износ на петрол по море се е свил до 3,4 млн. барела дневно спрямо 3,8 млн. барела през декември. А според Kpler през февруари нещата вървят по-зле – 2,8 млн. барела износ дневно.

Последният голям удар е отказът на Индия да купува руски петрол – за това голямо влияние играе намерението на ЕС да откаже внос на горива, произведени от руски петрол. Очаква се това да е част от 20-тия пакет санкции на Съюза срещу Руската федерация заради решението на руския диктатор Владимир Путин да нападне Украйна – с този пакет вероятно ще бъдат спрени всички морски услуги, които Европа предоставя за износ на руски петрол. Първата причина за свиването на индийския пазар е търговската сделка със САЩ, като особено от март се чака още по-рязко орязване на търговията с руски петрол. През 2025 година Индия купуваше по около 1,7 млн. барела руски петрол, през януари нивото вече е 1,1 млн. барела. А руските резерви вече възлизат на 150 млн. барела петрол, което е рекордно високо ниво.

Вече има прогнози, че добивът на руски петрол може да намалее до 300 000 барела дневно между март и май. А през януари приходите от петрол и газ за Русия са в размер на 393,3 млрд. рубли спрямо 447,8 млрд. рубли през декември – януарските данни сочат 50% спад на годишна база. Руското финансово министерство чака 8,92 трилиона рубли от петрол и газ тази година – но при такова развитие на нещата тази оценка изглежда доста пресилена.

