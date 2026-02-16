Най-важните новини за деня: 16 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 16 февруари 2026 г.

"КАЛУШЕВ Е БИЛ СЪТРУДНИК": СЯНКАТА НА ДАНС И ДС НАД ТРАГЕДИЯТА "ПЕТРОХАН" (ВИДЕО)

Трагедията, свързана с хижа "Петрохан", при която загинаха шестима души, продължава да поражда повече въпроси, отколкото отговори. Официално се разследват самоубийства и две убийства, последвани от самоубийство. Публично бяха лансирани версии за "ритуално самоубийство", "затворено общество с елементи на секта" и дори "сектантска мрежа с педофилия", но към този момент категоричен мотив не е обявен.

УЖАСЪТ “ПЕТРОХАН”, СЛУЖБИТЕ, ЛЪЖИТЕ: ГОВОРЯТ АЛЕКСАНДЪР И ПЕТЪР ТАНЕВИ (ВИДЕО)

Трябва международно разследване по казуса “Петрохан”. Има опит да се дърпа килимчето на протестите, съдейки от последните проучвания. Това заявиха в предаването "Студио Actualno" гражданските активисти Александър и Петър Таневи, коментирайки възможността енергията от протестите да се претвори в политическо действие по време на предстоящите предсрочни парламентарни избори, както и ужаса на “Петрохан” и “Околчица”.

ТРАГЕДИЯТА “ПЕТРОХАН – ОКОЛЧИЦА“ - КЪДЕ СБЪРКАХА МЕДИИТЕ: ГОВОРИ ВЕСИСЛАВА АНТОНОВА (ВИДЕО)

Трагедията “Петрохан – Околчица“ в медиите – не къде сбъркахме, а колко пъти сбъркахме и как? Бяхме ли на страната на жертвите, на страната на близките им, на страната на хората? На тези въпроси в предаването Студио Actualno отговори Весислава Антонова, медиен експерт, дългогодишен журналист, преподавател в УНСС и член на Комисията по журналистическа етика. Комисията, по повод медийното отразяване на трагедията, излезе със становище, в което призовава журналистите да спазват етичните професионални стандарти: “Комисията се почувства задължена да излезе с подобно становище, тъй като в новините зачестиха страшно много информации с източници, които не могат да бъдат назовани, нека така да го кажем. С източник, който не е ясен.

СЛЕД СРУТИЛИ СЕ ТЕРАСИ НА БЛОК: ИНЦИДЕНТИТЕ С РУШАЩИ СЕ ПАНЕЛКИ ЩЕ ЗАЧЕСТЯТ

Преди дни стана инцидент в жилищна кооперация в Силистренско, при който се срутиха парапети на 4 от терасите в един от панелните блокове в село Калипетрово. По чудо нямаше пострадали хора. От Actualno.com се обърнахме към председателя на Управителния съвет на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране инж. Марин Гергов, който коментира случая и потвърди, че заради характера на панелното строителство ще ставаме свидетели на подобни инциденти все по-често.

ЕТО КОЛКО БИ ПОЛУЧИЛА КОАЛИЦИЯТА ОКОЛО РУМЕН РАДЕВ ПРИ ИЗБОРИ ДНЕС: ПЪРВО ПРОУЧВАНЕ

Новата формация, ръководена от Румен Радев, би получила подкрепата на 25.6% от гласовете, ако изборите са днес. Това показва проучване на Маркет линк, проведено в периода 7 - 13 февруари 2026 г. сред 1019 лица над 18 г. в страната чрез пряко-лично интервю и онлайн анкета . То е финансирано и реализирано съвместно от bTV и Маркет линкс.

НОВИЯТ ПРИЕМ В ГРАДИНИТЕ: ДЕТЕТО ИЗХВЪРЧА ПРИ БОЛЕСТ, ДЕЦА НА ПРЕСТЪПНИЦИ ВЛИЗАТ ДИРЕКТНО, НО НЕ И ТЕЗИ БЕЗ РОДИТЕЛИ

Вчера стана ясно, че правилата за прием в ясли и градини в София се променят. Столична община публикува за обществено обсъждане проект за изменения в Наредбата за прием на деца в общинските ясли, детски градини и подготвителни групи в общинските училища.

"ВАГНЕР" ИМАТ НОВ ГОСПОДАР И НОВА МИСИЯ: ЕВРОПА И НАТО СА В ОПАСНОСТ

След твърденията, че покойният руски олигарх Евгений Пригожин притежава империя и войски в 31 държави - се оказа, че остатъкът от основаната от него ЧВК "Вагнер" има нов господар и нова мисия - срещу Европа и НАТО. Вербовчици и пропагандисти, които преди това са работили за руската група "Вагнер", са се превърнали в един от основните канали за саботаж, организиран от Кремъл в цяла Европа. Вербовчиците на "Вагнер" са получили нова задача - да вербуват икономически уязвими европейци, които да извършват насилствени действия на територията на НАТО, пише англоезичен всекидневен бизнес вестник Financial Times, позовавайки се на западни разузнавателни служители.

"РУСИЯ ПОДГОТВЯ МАСИРАН УДАР": ПРЕДИШНИЯ ПЪТ, В КОЙТО ЗЕЛЕНСКИ ГО КАЗА, СТАНА СТРАШНО

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че разполага с разузнавателна информация, че Русия подготвя пореден масиран удар. Затова той даде указания на командващия украинските военновъздушни сили Анатолий Кривоножко, министъра на отбраната Михайло Федоров и директора на „Укрэнерго“ Виталий Зайченко да предприемат допълнителни защитни мерки през деня. Зеленски отбеляза, че през нощта на 16 февруари руските сили отново са изстреляли ракети срещу цели от енергийната инфраструктура на Украйна.

ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ НА ЗАПАДНАТА ГРАНИЦА НА УКРАЙНА: СИЛНИ СИГНАЛИ, ЧЕ ПУТИН ТРЯБВА ДА СПРЕ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Германският канцлер Фридрих Мерц вече говори с френския президент Еманюел Макрон за разширение на ядрения чадър в Европа – не е ли време и Полша да мисли за свой собствен ядрен проект (в смисъл – ядрено оръжие)? Този въпрос беше поставен в телевизионно интервю на полския президент Карол Навроцки и то в светлината, че Мерц и Макрон вероятно говорят за ядрен чадър без американско ядрено оръжие – ОЩЕ: Новият световен ред: Йотова де факто призова да избираме между Германия и Франция

ОГРОМНАТА НЕВИДИМА ЗАПЛАХА ЗА ЕВРОПА В СЦЕНАРИЙ НА ВОЙНА

Настоящите запаси от гориво в Европа ще стигнат за около три месеца в сценарий на бъдеща война - след това могат да възникнат сериозни проблеми поради ограничения капацитет за рафиниране. Това е прогнозата на Шена Бритцен - мениджър в германския оръжеен гигант Rheinmetall, която ръководи енергийните проекти на един от най-големите производители на оръжия в Европа. В интервю за германската медия N-tv.de тя каза, че континентът разполага с около 60 рафинерии.

РИСКЪТ НА ТРЪМП: СДЕЛКА ИЛИ ВОЙНА С ИРАН?

Ескалиращото напрежение между Вашингтон и Техеран за момент отстъпи място на активна дипломатическа дейност, насочена към предотвратяване на война. Пратеници и официални представители от двете страни, както и регионални посредници, пътуват между различни столици в опит да намерят приемлив изход, пише National Interest.