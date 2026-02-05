Увеличиха заплатите на магистратите със задна дата. Вижте с колко

Висшият съдебен съвет реши да повиши с 5% възнагражденията на магистратите и съдебните служители, като увеличението влиза в сила със задна дата от 1 януари 2026 г. Решението се разминава значително с първоначалните разчети на ВСС, заложени в проекта за държавен бюджет, където беше предвиден ръст от 18%. До по-ниската индексация се стигна заради липсата на приет Закон за държавния бюджет за 2026 г., след като масови протести в страната доведоха до политическа криза и оставка на кабинета.

В резултат в края на 2025 г. парламентът прие Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г., който действа временно до гласуването на редовен бюджет. В този т.нар. удължителен закон е записано, че основните месечни заплати в бюджетните организации, достигнати към 31 декември 2025 г., не могат да бъдат променяни, с изключение на служителите на минимална работна заплата и на еднократна индексация, равна на натрупаната годишна инфлация. Още: Колко точно тлъсти са заплатите на магистратите: Само за дрехи получават 5500 лв.

Увеличение с инфлацията

На 21 януари Министерският съвет прие решение, с което определи годишната инфлация на 5%, изчислена на база индекса на потребителските цени по данни на Националния статистически институт. Именно този процент беше приложен при актуализацията на възнагражденията в съдебната система.

След увеличението основните заплати на върховните съдии, прокурори и следователите от Националната следствена служба достигат 4874 евро, при досегашни 9079 лв. Магистратите на апелативно ниво ще получават по 4032 евро вместо 7511 лв.

Съдиите и прокурорите на окръжно ниво в София вече ще вземат 3606 евро, а колегите им в останалите окръжни съдилища и прокуратури - 3334 евро. За магистратите от Софийския районен съд и Софийската районна прокуратура възнагражденията стават 2928 евро, докато тези в страната ще получават по 2630 евро. Още: Парите на магистратите: Кои са най-богати и какви вратички ползват, за да го скрият?

Повишение има и за младшите магистрати, чиито основни заплати нарастват до 2450 евро при досегашни 4564 лв.

С 5% се увеличават и добавките за ранг. За първи ранг те достигат 258 евро, за втори - 354 евро, а за трети - 397 евро.