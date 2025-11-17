Студио Actualno:

Ужасът "Елените": Още 5 курорта по морето могат да осъмнат под вода

17 ноември 2025, 11:32 часа 420 прочитания 0 коментара
Трагедията след потопа в "Елените" може да се повтори на много други места по Черноморието. Редица морски курорти могат да бъдат наводнени при обилни валежи. Това показват резултатите от проверката на Министерството на околната среда и водите след инцидента.

Наводнението в "Елените", отнело живота на 4 души, провокира властите да започнат проверка по случая. Месец по-късно резултатите показват, че курортите Свети Влас, Лозенец, Царево, Шабла и Слънчев бряг са едни от най-застрашените при евентуални наводнения заради обилни валежи.

Огромен риск за Слънчев бряг

"Наложихме нашите планове за управление на риска от наводнения върху съществуващите карти на кадастъра и видяхме доста несъответствия. В много участъци водните обекти не са отразени в кадастралната карта, която е позволила застрояване на речни легла", заяви министърът на околната среда и водите Манол Генов.

Слънчев бряг е един от най-високорисковите курорти.

Според местните нищо чудно трагедия наистина да се случи. Те са свикнали от години, че когато вали, навсякъде по всички улици се образуват езера.

"Няма никаква канализация. Това е доста притеснително, защото ако се случи това нещо, което се случи в "Елените", ние сме загубени", каза Станислов Станев, жител на Слънчев бряг.

Рискът идва от коритото на река Хаджийска, което не е почистено.

Министър Генов уточни, че участъкът е с нарушена проводимост. Има места от коритото, покрити с тръби, а в цели 9 участъка има застрояване.

Шабла трепери не за пръв път

Друг курорт, застрашен от наводнение, е Шабла. Там реката вече е създавала проблеми на местните.

4-метрова вълна залива над 200 къщи през нощта в Шабла на 23 септември 2005 г. Водата помита по пътя си 6 моста и десетки коли. Изключително интензивните валежи от 205 литра на квадратен метър и забентвания в речното корито създават перфектни условия за трагедия.

Днес вода в реката почти няма, но картите предупреждават, че има риск бедствието да се повтори.

"За тази година сме картирали наново речните корита с идеята да видим дали има наноси. Има констатирани такива и в следващата година ще отделим средства за тях", заяви кметът на Шабла Мариян Жечев, цитиран от бтв.

Там има и по-скорошен инцидент - през 2014 г. река Батовка залива курорта и блокира 500 туристи, които в продължение на часове биват евакуирани с огромни усилия.

В същото положение са и курортите Лозенец, Царево и Свети Влас.

Министър Генов обеща, че ще изготви много подробен доклад, който ще бъде достъпен за областните управители и кметове, за да могат те да предприемат необходимите действия.

Скоро предстои и да бъде обявен механизъм за финансиране на най-застрашените от бедствия общини у нас.

