Строежи върху реката и беззаконие в "Елените": Първи резултати от проверките показват огромни пропуски

Огромни пропуски в документацията, липсващи данни за разрешителни и строежи на хотели върху съществуващо речно корито - това са само част от фрапиращите причини, довели до наводненията в курортния комплекс "Елените", показват данните от съвместните проверки на държавните институции в лицето на регионалното министерство, ДНСК, АПИ, ВиК и др. По данни на ресорния министър Иван Иванов, представени на брифинг в петък, става въпрос за "съществени пропуски", които са довели до огромните щети и наводнени улици.

"Всички дейности, които са извършвани на "Елените", са от 1997 г. до 2008 г. и са от компетентността на местната администрация, а подробните устройствени планове са одобрявани от общината там. Тези планове са позволили застрояване на речно корито, а реката продължава да съществува. Защо тези планове не са съгласувани с басейновите дирекции? На база на тях Община Несебър е издала съответните разрешителни за строеж, впоследствие са въведени в експлоатация всички сгради на територията на "Елените", обясни министър Иванов.

Той изнесе данни, че според проверката на ДНСК липсва документация за корекция на речно корито, върху което е построен хотел "Негреско" буквално върху реката. "Липсва и документация за аквапарк със странното име "Атлантида", който вече буквално е потънал и няма никаква следа от него и от документи за него", каза още регионалния министър.

Събаряне на хотели?

По думите му оттук насетне при преценка на разследващите органи, те могат да започнат процедура по обезсилване на тези разрешителни за строеж и въвеждане в експлоатация и съответно тези сгради да бъдат обявени за незаконно строителство. "Има данни за съществени пропуски, продължаваме с документалните проверки и доколкото може на място, предвид затруднения достъп до курортния комплекс", каза още той.

Иванов е поискал и проверки дали има наличие на още хотели и комплекси по морските курорти с подобен тип съмнителни разрешителни за строежи върху съществуващи речни корита в други черноморски градове. Той все пак подчерта, че може да се осъществява контрол върху строителството, но не и да се видоизменят и променят вече съществуващи и изпълнени подробни устройствени планове.

