07 октомври 2025, 12:17 часа 452 прочитания 1 коментар
Строежи върху реката и беззаконие в "Елените": Първи резултати от проверките показват огромни пропуски

Огромни пропуски в документацията, липсващи данни за разрешителни и строежи на хотели върху съществуващо речно корито - това са само част от фрапиращите причини, довели до наводненията в курортния комплекс "Елените", показват данните от съвместните проверки на държавните институции в лицето на регионалното министерство, ДНСК, АПИ, ВиК и др. По данни на ресорния министър Иван Иванов, представени на брифинг в петък, става въпрос за "съществени пропуски", които са довели до огромните щети и наводнени улици.

"Всички дейности, които са извършвани на "Елените", са от 1997 г. до 2008 г. и са от компетентността на местната администрация, а подробните устройствени планове са одобрявани от общината там. Тези планове са позволили застрояване на речно корито, а реката продължава да съществува. Защо тези планове не са съгласувани с басейновите дирекции? На база на тях Община Несебър е издала съответните разрешителни за строеж, впоследствие са въведени в експлоатация всички сгради на територията на "Елените", обясни министър Иванов.

Той изнесе данни, че според проверката на ДНСК липсва документация за корекция на речно корито, върху което е построен хотел "Негреско" буквално върху реката. "Липсва и документация за аквапарк със странното име "Атлантида", който вече буквално е потънал и няма никаква следа от него и от документи за него", каза още регионалния министър.

Снимка: БГНЕС

Събаряне на хотели?

По думите му оттук насетне при преценка на разследващите органи, те могат да започнат процедура по обезсилване на тези разрешителни за строеж и въвеждане в експлоатация и съответно тези сгради да бъдат обявени за незаконно строителство. "Има данни за съществени пропуски, продължаваме с документалните проверки и доколкото може на място, предвид затруднения достъп до курортния комплекс", каза още той.

Иванов е поискал и проверки дали има наличие на още хотели и комплекси по морските курорти с подобен тип съмнителни разрешителни за строежи върху съществуващи речни корита в други черноморски градове. Той все пак подчерта, че може да се осъществява контрол върху строителството, но не и да се видоизменят и променят вече съществуващи и изпълнени подробни устройствени планове.

Снимка: БГНЕС

Ивайло Илиев
