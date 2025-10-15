Войната в Украйна:

Реката под курорта "Елените" го коригира: Историята, която никой не искаше да чуе (СНИМКИ)

Дванадесет дни след трагедията в Елените морето отново е спокойно, но курортът не е същият. Плажът е пуст, хотелите – притихнали, а мирисът на кал и влага напомня за утрото, когато реката излезе от подземния си тунел и отнесе всичко по пътя си.

Дванадесет дни, в които местните живеят между спомена за бурята и очакването на справедливост. Институциите спорят кой е виновен, а хората се питат — как се стигна дотук и защо никой не чу реката, преди тя да заговори сама.

''Мислех, че това е последният ни ден''

Мария Димова стои пред вилата си — или по-точно пред това, което е останало от нея. Къщата е пропукана, мазилката — на вълни, подът — набъбнал от влагата.

"Водата дойде внезапно. Като тътен. За секунди — всичко се обърна. Първо помислих, че е земетресение. После просто потънахме".

Тя замълчава, поглежда към планината, където започва дерето.

"Когато купувахме мястото, никой не каза, че под нас минава река. Казаха, че е ''коригирана''. Е, сега тя коригира нас".

Курортът, който не искаше да си спомни, че има река

"Елените" — някога символ на лукса по Южното Черноморие. Хотели с имена като "Негреско", аквапарк, алеи с палми и охрана на всяка врата. Рай за туристите, но с тайна под асфалта — едно старо дере, затворено в бетон и тръби, за да не пречи на бизнеса.

''Реката беше вкарана под комплекса. Всички го знаеха'', казва Петър Иванов, дългогодишен охранител.

''Бетонът не се плаши от нищо, докато не завали.'' Когато заваля, водата се блъсна в стените, напълни тръбите и тръгна настрани — към къщи, коли, хора. Сутринта след пороя "Елените" приличаше на сцена след битка: кал до колене, изпочупени витрини, мокри играчки по плажа. "Виждал съм буря, но не такава. Това беше като наказание", казва Петър.

Докато хората чистят, институциите спорят

Дванадесет дни по-късно багерите още ровят, токът в част от комплекса идва и спира, а жителите живеят с чували с дрехи и въпроси без отговор.

Кой позволи да се строи върху река? Кой подписа разрешителните? И защо, когато документите се търсят, изведнъж ''ги няма''?

От Министерството на регионалното развитие казват, че корекцията на реката и аквапаркът са незаконни. От ДНСК твърдят, че чакат прокуратурата да реши. Общината настоява, че е спазила всички процедури. А прокуратурата проверява ''всички строежи в района''.

"Купихме си море, получихме река"

Собствениците на апартаменти в хотел "Негреско" не разбират как сградата, продадена от държавата и узаконена с всички актове, сега може да бъде обявена за незаконна.

''НАП ми го продаде, държавата го одобри, нотариусът подписа. Сега ми казват — може да го съборят. Купих си море, получих река", казва един от тях.

Под сградата се оказва, че минава именно дерето. ''Негреско'' е построен буквално върху водата — върху бетонна корекция без документи. Ако тя бъде премахната, хотелът може да рухне. Така законното и незаконното се срещат — не в съдебна зала, а под фундамента.

Равносметката

"Елените" днес не е просто място на трагедия. То е символ на един стар навик — да се застроява първо и да се пита после. Да се подписва без да се чете. Да се проверява, когато вече е късно. Никой не знае кога и дали курортът ще се възстанови. Но всички знаят, че след този порой вече нищо няма да е същото.

"Водата си взе своето — каза една жена, докато събираше останки от детска количка. — И ще си го вземе пак, ако пак я вкарат в тръба".

