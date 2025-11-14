"Важно е да не мълчим, защото ставаме съучастници!"

Във вчерашния протест, който се проведе пред ВМА в София, се е включила и актрисата Анна Кошко. Това стана ясно от интервю на младата дама за bTV, по време на предаването "Преди обед" днес (14 ноември). Тя изрази надеждата си повече хора да участват в следващите събития в подкрепа на животните. "Важно е да взимаме участие и да не мълчим. Защото ставаме съучастници, като мълчим и не правим нищо", изрази актрисата мнението си.

Важен призив

Половинката на Деян Донков призова всеки, който има възможност, да се присъедини към следващите протести за подкрепа към Мая и всички други четириноги с подобна съдба.

Видимо разстроена, докато говори, Кошко се разтрепери и със сълзи на очите сподели, че тя самата има личен опит, свързан с куче. "Не заслужават това, което им се е случило. Имам личен опит с блъснато животно, преди няколко месеца се случи. Борих се за справедливост с човека, който го е направил, но не успях да я постигна.", сподели тя.

"Преди няколко месеца се борех срещу убийството на невинно малко ангелче, оставено да умира на пътя по същия начин. Без състрадание, без съжаление, прегазено и оставено на улицата. Тичах с него и се молех да доживее до ветеринарната клиника. Моите молитви не стигнаха. След това не постигнах и справедливост за безсърдечното същество, което го прегази пред очите ми, отчаях се.", споделя актрисата във Facebook профила си.

Въпреки това, Кошко подчерта, че сега вярва, че може би всичко ще е различно, изразявайки надеждата си в доброто и че "Всичко е възможно". "Тя (бел.ред.: кучето Мая) и всички животни го заслужават", е посланието на Анна.

