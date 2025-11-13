"Справедливост за Мая": Стотици излязоха на протест пред ВМА заради прегазеното куче (ВИДЕО)

Стотици протестиращи се събраха тази вечер пред Военномедицинска академия, където работи специализантът Ненад Цоневски, който преди няколко дни прегази куче в столичния квартал "Разсадника". Демонстрантите носеха плакати с надписи „Справедливост за Мая“, „Тяхната сигурност е наше задължение“, „Ефективни присъди за насилие над животни“, „Ако мразиш животните, губиш правото си да се наричаш човек“, „Няма извинение за това мъчение“, „Хуманността започва с отношението към най-слабите“.

Протестиращите искат отстраняването от длъжност на лекаря-специализант от ВМА, блъснал на 9 ноември с автомобила си куче в кв. "Разсадника". Последва протестно шествие до НДК, където протестиращите запалиха свещ в знак на солидарност към всички загинали животни. Закачени бяха и много каишки на кучета.

ВМА оказва пълно съдействие

От ВМА съобщиха, че болничното заведение оказва съдействие за изясняването на случая и лекарят е отстранен от работа до изясняване на случилото се. Междувременно от Пациентски организации “Заедно с теб” също осъдиха поведението на лекаря, прегазил куче. Събралите се протестиращи преминаха с шествие до НДК, където протестът приключи.

Директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов съобщи по-рано пред журналисти, че лекарят, прегазил преди дни куче в София, днес се е появил в Трето районно управление заедно със своя адвокат.

На 9 ноември мъжът, излязъл с автомобила си от гараж, като прегазил кучето, чието име е Роксана, а хората в кв. "Разсадника" го наричали на галено - Мая. В резултат кучето получило тежки увреждания, а по-късно е евтаназирано във ветеринарна клиника. „На мъжа му беше повдигнато обвинение по чл. 325 Б, т.е. – причиняване на смърт на гръбначно животно“, заяви главен комисар Николов. Той обяви, че му е наложена гаранция в размер на 5000 лв. По думите му мъжът съдейства напълно на разследването.