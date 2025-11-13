Любопитно:

"Справедливост за Мая": Стотици излязоха на протест пред ВМА заради прегазеното куче (ВИДЕО)

13 ноември 2025, 19:39 часа 218 прочитания 0 коментара
"Справедливост за Мая": Стотици излязоха на протест пред ВМА заради прегазеното куче (ВИДЕО)

Стотици протестиращи се събраха тази вечер пред Военномедицинска академия, където работи специализантът Ненад Цоневски, който преди няколко дни прегази куче в столичния квартал "Разсадника". Демонстрантите носеха плакати с надписи „Справедливост за Мая“, „Тяхната сигурност е наше задължение“, „Ефективни присъди за насилие над животни“, „Ако мразиш животните, губиш правото си да се наричаш човек“, „Няма извинение за това мъчение“, „Хуманността започва с отношението към най-слабите“.

Протестиращите искат отстраняването от длъжност на лекаря-специализант от ВМА, блъснал на 9 ноември с автомобила си куче в кв. "Разсадника". Последва протестно шествие до НДК, където протестиращите запалиха свещ в знак на солидарност към всички загинали животни. Закачени бяха и много каишки на кучета.

ВМА оказва пълно съдействие

От ВМА съобщиха, че болничното заведение оказва съдействие за изясняването на случая и лекарят е отстранен от работа до изясняване на случилото се. Междувременно от Пациентски организации “Заедно с теб”  също осъдиха поведението на лекаря, прегазил куче. Събралите се протестиращи преминаха с шествие до НДК, където протестът приключи.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов съобщи по-рано пред журналисти, че лекарят, прегазил преди дни куче в София, днес се е появил в Трето районно управление заедно със своя адвокат.

На 9 ноември мъжът, излязъл с автомобила си от гараж, като прегазил кучето, чието име е Роксана, а хората в кв. "Разсадника" го наричали на галено - Мая. В резултат кучето получило тежки увреждания, а по-късно е евтаназирано във ветеринарна клиника. „На мъжа му беше повдигнато обвинение по чл. 325 Б, т.е. – причиняване на смърт на гръбначно животно“, заяви главен комисар Николов. Той обяви, че му е наложена гаранция в размер на 5000 лв. По думите му мъжът съдейства напълно на разследването. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
протест ВМА куче Ненад Цоневски куче Мая
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес