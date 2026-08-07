Кабинетът "Радев":

"Вече няма нужда от изкопаеми горива": "Грийнпийс" иска да не се добива нефт и газ в Черно море

07 август 2026, 11:40 часа 1034 прочитания 1 коментар
Снимка: iStock/Guliver
"Вече няма нужда от изкопаеми горива": "Грийнпийс" иска да не се добива нефт и газ в Черно море

"Грийнпийс България" се обявява против идеята да има добив на нефт и газ в Черно море. Това каза във Варна Десислава Микова, координатор на кампаниите на "Грийнпийс България".

Корабът на световната организация Arctic Sunrise акостира за двудневно посещение в града в подкрепа на кампанията „Черно море без нефт и газ“, която настоява за спиране на добива на нефт и газ в акваторията на страната. 

"Arctic Sunrise е бил къде ли не по света, от Арктика до Антарктика, от Амазония до бреговете на Африка, и е свидетел както на невероятното биоразнообразие на нашата планета, така и на ужасяващите ефекти от климатичната криза и от разрушителните практики на добивната индустрия на различни места по света", посочи Микова.

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"Вече няма нужда от замърсяващи изкопаеми горива"

Микова припомни, че в България има две концесии за добив на нефт и газ в Черно море.

Тя уточни, че целта на визитата на кораба на "Грийнпийс" е представителите на организацията на разкажат на обществото защо това не е добра идея нито за енергийната система на страната ни, нито за екосистемата на Черно море.

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Източник: Getty Images

"Изкопаемият газ има всъщност манипулативния имидж на чисто гориво, тъй като е широко известен като природен газ", допълни Микова. По думите й проблемът е, че това всъщност е изкопаемо гориво, както въглищата и петрола. "На изгарянето на този вид гориво се дължат 22% от глобалните емисии на въглероден диоксид", посочи Микова.

Тя допълни, че самият газ се състои предимно от метан, а това е парников газ, който е 80 пъти по-мощен от въглеродния диоксид в краткосрочен план. "Учените казват, че най-добрият ни шанс да предотвратим ужасяващите последствия от климатичната криза е да намалим консумацията на изкопаем газ", изтъкна Микова, предаде БТА.

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Според нея българската енергийна система не е зависима от газа и може да се трансформира и да се ползват от домашни възобновяеми източници. "Вече няма нужда от централизирани източници и изкопаеми горива", категорична е Микова.

По думите й представителите на "Грийнпийс" многократно са разговаряли с управляващите по тези проблеми и ще продължат да работят активно за промяната на ситуацията.

Arctic Sunrise ще бъде във Варна на 7 и 8 август и ще бъде отворен за посещения на 7 август от 16:00 до 20:00 часа, и на 8 август от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 18:00 часа, като гостуването му ще протече под мотото „Живо Черно море без нефт и газ“.

Във Варна "Грийнпийс България“ ще постави начало и на инициативата „Градове без газ“, която насърчава общините да инвестират в енергийна ефективност и местни възобновяеми източници вместо в нова газова инфраструктура.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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