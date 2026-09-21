Най-важните новини за деня: 21 септември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 21 септември 2026 г.

РАДЕВ ПАК СЕ ПОХВАЛИ, ЧЕ Е ИЗГОНИЛ ОЛИГАРХИЯТА. ТОЗИ ПЪТ ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА ВЛАСТ

Премиерът Румен Радев обяви пред представители на американския бизнес, че правителството е изпълнило първата си стъпка по разграждането на олигархичния модел. Той говори по време на бизнес закуска, организирана от Американската търговска камара (АТК) в България в "Гранд Хотел Милениум София".

ПАРИТЕ ЗА МАНТИНЕЛИ: ИЗПЛУВА ВРЪЗКА И С БИВШ КМЕТ ОТ ДПС, НАРЕД С ДЕПУТАТИ ОТ ГЕРБ И ИТН

След като през миналата седмица вътрешният министър Иван Демерджиев обвърза финансирането на полетите на Делян Пеевски с оскъпяване на обществени поръчки за мантинели, изплуват любопитни имена на политици, свързани с фирми, печелещи поръчки в сектора през годините. Става въпрос за бивш кмет от ДПС, бивш депутат от "Има такъв народ" и доскорошен народен представител от ГЕРБ-СДС, съобщава разследващата медия BIRD.bg в серия от различни публикации, в които показва връзките.

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ОТ BIRD РАЗКРИ ИМЕНА НА НОВИ ДЕПУТАТИ ОКОЛО ПОРЪЧКИТЕ ЗА МАНТИНЕЛИТЕ

Ние сме валидирали свързаността между посланика в ОАЕ и неговия баща с политически лица от различни партии, и фирмите, които участват в обществените поръчки за мантинелите. Това каза журналистът Димитър Стоянов от разследващия сайт BIRD в ефира на Нова телевизия относно разкритията за парите за мантинелите и полетите на Делян Пеевски. Попитан кои са тези политици, свързан с фирмите за мантинелите, той спомена имената на Антон Йорданов Адамов и Станислав Георгиев Иванов.

КАМЕРИ СЪС ЗВУК В СТОЛИЧНО УЧИЛИЩЕ: ДИРЕКТОРЪТ ОТРИЧА НЕЗАКОННО ПОДСЛУШВАНЕ, ПРОВЕРКИ НЕ ОТКРИВАТ НИЩО

Подслушват ли се разговорите на ученици, учители, родители и други посетители в столичното 20. ОУ "Тодор Минков" в район "Триадица" (центъра на София)? Такъв въпрос задава до институциите гражданин, който на 25 август в СДВР - при преглед на охранителни записи в рамките на прокурорска проверка, инициирана от него срещу директора на училището Галина Тимова по друг повод - "лично" е установил, че записите от камерите във физкултурния салон съдържат "не само картина, но и звук".

КОЛКО "СТРУВА" ЕДНО БЕБЕ: БЪЛГАРИЯ Е В ТОП 5 НА СТРАНИТЕ ОТ ЕС, В КОИТО Е НАЙ-СКЪПО ДА ИМАШ ДЕТЕ

Разходите около раждането на едно дете в България са едни от най-високите в целия Европейски съюз. България се нарежда на 4-о място по най-високи разходи след появата на бебе в семейството, съотнесени към средната работна заплата.

ДВЕ ГОДИНИ ЗАКОНЪТ НЕ СЕ СПАЗВА: НИТО ЕДИН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" НЕ Е ИЗБИРАН С КОНКУРС

Знаете ли, че от месец септември 2024 г. по закон директорът на Национален фонд "Култура" (НФК) се назначава от министъра на културата за срок от четири години след провеждане на конкурс? А знаете ли, че и до този момент (септември 2026 г.) няма проведен конкурс за директор на НФК, както е записано в Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК), но за по-малко от две години се сменят трима директори? Е, вече знаете. Въпросът е защо, въпреки че законът задължава да има конкурс, нито веднъж не е бил провеждан такъв, а нови директори се назначават един след друг, с временен статут "до провеждане на конкурс"?

НИКОЛАОС ЦИТИРИДИС: БЪЛГАРИНЪТ ОСНОВНО МРАЗИ ДРУГИ БЪЛГАРИ (ВИДЕО)

Има критика, от която може да се научиш. Но хейтът има две цели: да те накара да се почувстваш зле и ти самият да се почувстваш по-добре. Това заяви в предаването Студио Actualno стендъп комедиантът Николаос Цитиридис, говорейки за предстоящото му турне “Хейтъросексуален” което тръгва през октомври.

РЕНЕ КАРАБАШ ЗА ФИЛМА "ОСТАЙНИЦА" - СПЕЦИАЛНО ПРЕД КАМЕРИТЕ НА ACTUALNO.COM (ВИДЕО)

Пълна зала, аплодисменти и автографи придружиха фестивалната премиера на филма "Остайница", по едноименния роман на българската писателка Рене Карабаш. По време на 44-тото издание на Фестивала на българския игрален филм "Златна роза", зрителите имаха възможност да се срещнат за пръв път на екран с героите от романа, който достигна до краткия списък на наградите Букър.

"БОСНИЗАЦИЯ И РАЗДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ ХРИСТИЯНИ И МЮСЮЛМАНИ": ОПАСЕНИЯ, ЧЕ ЧАСОВЕТЕ ПО РЕЛИГИЯ ЩЕ ДОВЕДАТ ДО СЕГРЕГАЦИЯ

МОН стъпи на финалната права на одобрението на часовете по религия в училище. С 3-часово заседание на Комисията по образование в парламента започна дискусията около въвеждането на задължителния предмет "Добродетели и религии". На заседанието присъстваха представители на Светия Синод, които настояха църквата да може да одобрява учебните програми, а по предмета да се пишат оценки - нещо, което в много от законопроектите не се предвижда.

РАШИСТИ И НЕОНАЦИСТИ – ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ, ЗАСТРАХОВАНА ЛИ Е БЪЛГАРИЯ: ГОВОРИ ГЕОРГИ ПАПАКОЧЕВ (ВИДЕО)

Рашисти и неонацисти – прилики и разлики, застрахована ли е България? На тези въпроси в предаването Студио Actualno отговори анализаторът Георги Папакочев, един от създателите на легендарното предаване на БНР “12+3“ и дългогодишен журналист в радио “Свободна Европа“ от Мюнхен и Прага: “Вижте, ние на 22 този месец ще разберем за кого ще гласуват привържениците на това крайно движение в България, след като бъдат показани кандидатите за президент и вицепрезидент на “Възраждане“. Въпросът е, че неонацизмът в България не е само последните изцепки, ужасни и убийството в Пловдив на един нещастен човек и арестът на групата от 18 души, които са правили сборище в една плевня отново в Пловдив. Още: Удар срещу неонацистите: Трима с обвинения след акцията срещу "Кръв и чест" в Пловдив

ДРОНОВЕ И ХИБРИДНИ АТАКИ: МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ОТЧИТА ПОВИШЕН РИСК ЗА БЪЛГАРИЯ

Министерството на отбраната отчита повишен риск от хибридни, саботажни и други провокативни действия срещу България, но към момента не оценява ситуацията като пряка военна заплаха за сигурността и териториалната цялост на страната. Това става ясно от писмен отговор на министъра на отбраната Димитър Стоянов до депутата от "Демократична България" Ивайло Мирчев. Въпросът е свързан с оценката на риска от руски военни, хибридни, саботажни или други провокативни действия, насочени пряко срещу България.

РУСКИТЕ АТАКИ СРЕЩУ ЕВРОПА СТАВАТ ВСЕ ПО-НАГЛИ

През лятото и началото на есента на 2026 година, със саботажни действия и хибридни атаки Русия започна да навлиза все по-дълбоко в европейска територия.

ОГНЕН ДРАКОН НАД МОСКВА ЗА МИР: ПУТИН НЕ ЧУВА, РУСИЯ СЕ ЗАКАНИ ДА ОТГОВОРИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Сутринта ми започна с поздравления от много чуждестранни колеги за Деня на пожарите в Москва. Тази гледка със сигурност не е резултатът, който Путин очакваше, когато започна войната си срещу Украйна. Сега, когато войната се завърна у дома, руснаците обвиняват само Путин за нея. Посланието към него е просто: погледнете през прозореца на Кремъл, вижте пламъците над Москва - и сложете край на тази война". Така украинският външен министър Андрий Сибиха обобщи може би най-впечатляващата украинска въздушна операция, която подпали много обекти в руската столица и то начело с Московската рафинерия – ОЩЕ: Точно за изборите в Русия: Огнен ад в Московската рафинерия и Подмосковието от над 450 украински дрона (ВИДЕО)