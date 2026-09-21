Доминация: ЦСКА окупира челните места и в Първа лига, и във Втора лига

Дубълът на ЦСКА записа убедителна победа с 3:1 като гост на Добруджа в оспорван двубой. "Червените" показаха по-добра ефективност пред гола и още преди почивката си осигуриха солидна преднина, а след паузата добавиха и трето попадение, за да си гарантират трите точки. Домакините успяха да върнат един гол, но не намериха сили за обрат в заключителните минути.

ЦСКА II с нова победа във Втора лига - победи и Добруджа

ЦСКА II откри резултата в 30-ата минута, когато Юлиян Гилов се разписа за 0:1. Гостите продължиха да действат уверено и точно преди почивката нанесоха втори удар. Константин Йорданов удвои преднината на столичани и изпрати своя тим на почивката с комфортен аванс.

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След подновяването на играта ЦСКА II продължи да контролира развитието на срещата. В 60-ата минута Радослав Живков реализира трети гол за гостите и практически постави Добруджа в изключително трудна ситуация.

Домакините все пак успяха да намалят изоставането си в 68-ата минута, когато Андриан Димитров се разписа за 1:3. Добруджа опита да потърси още попадения в оставащото време, но до нов гол така и не се стигна.

По този начин ЦСКА II излезе на второ място в класирането с 20 точки - на само една точка от лидера Вихрен Сандански. Любопитното е, че и първият отбор на ЦСКА се намира на втора позиция в Първа лига - с актив от 24 точки, като е на един пункт от лидера Левски, който е с мач по-малко.

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