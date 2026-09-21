67 точки и само 7 аванс: Никола Цолов влиза в най-голямата битка за титлата във Формула 2

Никола Цолов влиза в един от най-важните уикенди в кариерата си като лидер във Формула 2, но само със 7 точки преднина пред Рафаел Камара. Българският пилот на Campos Racing има 177 точки срещу 170 за бразилеца, докато Габриеле Мини е трети със 153. След неуспешния за Цолов уикенд в Мадрид битката за титлата се завърза сериозно, а в Баку ще бъдат раздадени цели 67 точки.

Ключовият състезателен уикенд в Баку

В Испания Камара успя да стопи аванса на българина, след като спечели общо четири точки, докато Цолов остана без актив. Мини добави шест точки и също запази шансовете си. Така лидерът на Campos вече трябва да брани минимална преднина, а всяка грешка в Азербайджан може да има сериозни последици за генералното класиране.

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Причината за огромния точков потенциал е форматът на уикенда. В Баку ще има спринт и две основни състезания, а освен това се дават точки за квалификациите и най-бързите обиколки. Максималният актив за един пилот е 67 точки, което означава, че разликата между Цолов и Камара може да бъде заличена само за един състезателен уикенд. Официалната програма потвърждава и наличието на две квалификационни сесии.

Цолов обаче има сериозен коз – шест победи през сезона, включително историческата серия от три поредни успеха. Българинът е първият пилот в историята на Формула 2, който постига подобно постижение.

Уикендът в Баку започва на 24 септември, като квалификациите и състезанията ще се проведат от четвъртък до събота. След Азербайджан сезонът продължава с кръговете в Катар и Абу Даби, така че битката за титлата няма да приключи независимо от развръзката в Баку.

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