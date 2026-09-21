19 години сред вкусовете на света: Защо кариерата в логистиката никога не е скучна?

Езикът на свежите плодове – говори експертът, който го владее до съвършенство

Представете си професия, в която всеки ваш ден започва с богатството от аромати на най-свежите световни реколти. Именно ароматът е един от най-важните и завладяващи белези, по които можете да откриете перфектния плод на рафта. „Той издава дали плодът е зрял и готов за консумация. Обвивката трябва да е гладка и здрава. Важна за свежестта е и дръжката, която трябва да е зелена и добра на вид", споделя с вълнение Елена Нечева - Ботева. Тя е човекът, който отговаря за качеството на плодовете в Централния склад на Kaufland вече 19 години – една наистина динамична и вдъхновяваща роля.

Околосветско пътешествие на вкусовете: От остров Мартиника до Крит

Ако се питате какво може да задържи един амбициозен професионалист почти две десетилетия на една и съща позиция, отговорът се крие в невероятното разнообразие. Елена споделя, че всеки ден в този сектор е различен, цветен и пълен с нови предизвикателства. Поради сезонността на продуктите, компанията управлява впечатляващ международен асортимент. През всеки месец потреблението се променя, а с него и производителите. А те идват буквално от всички кътчета на планетата – от екзотичния о. Мартиника в Карибско море чак до слънчевия остров Крит. „Няма ден, който да прилича на друг", признава Елена с усмивка.

За това време тя има привилегията да бъде пряк свидетел и двигател на израстването на редица български производители. „От малки ферми, за тези години някои се превърнаха в големи и модерни компании, които не само разширяват дейността си, а подпомагат и развитието на регионите", допълва Елена, показвайки колко значим е приносът на ритейлъра към местните производители..

За тези две десетилетия в логистичното сърце на една от най-големите търговски вериги, тя наблюдава от първо лице и еволюцията в културата на хранене. „Интересно е да видиш как се променят потреблението и навиците на хората. Как непознатата салата Айсберг, манго или авокадо се превърнаха в основни артикули на българската трапеза", казва тя за интригуващата промяна, на която е свидетел всеки ден.

Прецизна логистика с бързи обороти: Как един плод получава зелена светлина

Зад перфектната свежест във всеки магазин стои перфектно организирана, високотехнологична и бърза верига за доставки. Като ключов фактор за успеха Елена откроява именно късата верига на доставка, възможна благодарение на стратегическото местоположение на склада на Kaufland в Пловдивския регион. Оборотът на работа е наистина впечатляващ: когато дадена стока пристигне в склада до обяд, още на следващата сутрин в 7 ч. тя вече е изложена по рафтовете в цяла България. Преди това обаче продуктите преминават през безапелационен контрол на качеството – проверяват се търговските характеристики, свежестта и етикетирането. Само ако отговарят на високите изисквания, те получават зелена светлина. Освен това Kaufland контролира продуктите от български производители още на самия терен – директно на полето чрез програмата за договорно производство.

Стандартите тук са високи, а процесите – изключително интересни. Преди да се опакова, всичко се измива и охлажда добре. Стоката се съхранява в специални хладилни помещения и се транспортира при строг температурен режим. За гарантиране на пълна сигурност, няколко пъти месечно веригата прави лабораторни изследвания за пестициди на произволно избрани артикули – и това е само малка част от строгите проверки, които превръщат работата тук в истинска наука за качеството.

Работата в склада изисква специфични знания и внимание към детайла. Като най-трудния плод за съхранение Елена посочва категорично бананите: „Те са много капризни по отношение на температурата и затова имат отделно помещение, в което се поддържат подходящи температура и влажност“, разкрива тя.

За Елена тази работа е истинска страст – тя не я изморява, а напротив: дори в свободното си време тя обича да чете книги, посветени на плодовете и зеленчуците. Всеки ден тя отива на работа с желание, готовност за динамика и истински интерес. Благодарна е, че професията ѝ дава възможност ежедневно да научава нещо ново и да бъде в постоянен досег с природата.

За всички, които търсят вдъхновяваща среда и кариерно развитие, тя споделя и своята рецепта за успех в екипа: „Много е важно хората в екип да се изслушват и водят диалог, да успеят малко или много да влязат в обувките на другия, за да бъде работата ползотворна и в края на деня да знаят, че ще имат доволни клиенти."

Компанията инвестира в хората си – благодарение на богатите вътрешни обучения и натрупания опит, новите колеги бързо навлизат в занаята и получават ценни знания. За професионализма на Елена помага и нейното солидно образование – тя е бакалавър по макроикономика и притежава две магистратури: по международна търговия и по интеркултурна комуникация с немски език.

Работа като от приказките – място за развитие и лична история

Складът на Kaufland се оказва място не само за кариерно израстване, но и за съдбовни срещи. На работното си място сред плодовете и зеленчуците Елена открива верни приятели, но и своя спътник в живота. Един от най-предизвикателните моменти в кариерата ѝ е завръщането на работа след няколко години майчинство и раждането на двете им деца. „Благодарение на екипа и интереса към работата обаче, успях за 3 месеца да се върна и стъпя здраво в динамиката на служебния ангажимент", разказва тя за подкрепата, която компанията оказва на своите служители.

Любовта към качествената храна прераства и у дома – всяка вечер на трапезата в семейството ѝ главна роля заемат родните и сезонни плодове и зеленчуци. През зимата цялото семейство се посвещава на опазването на българските традиции, като посещава автентични кукерски игри и фестивали