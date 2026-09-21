Нова рокада по високите етажи на един от грандовете в българския футбол

Българският футболен гранд Локомотив Пловдив остана без изпълнителен директор, след като Венцислав Христов вече не заема поста, съобщава Sportal.bg. Раздялата между двете страни е настъпила още преди неделното домакинство на ЦСКА, завършило 1:1, а от клуба се очаква да обявят официално промяната. Така поредната управленска рокада на "Лаута" идва на фона на сериозно напрежение между ръководството, привържениците и собственика Христо Крушарски.

Локо Пловдив се раздели с изпълнителния си директор след по-малко от месец

Христов беше назначен за изпълнителен директор едва на 26 август, което означава, че престоят му на поста продължава по-малко от месец. Бившият нападател е присъствал само на два мача на "Лаута", преди да се стигне до раздялата.

Още: Бомба в Локомотив Пловдив! Христо Крушарски се оттегля

Само ден преди това фенове на Локомотив организираха протест пред стадиона преди мача с ЦСКА. Централният вход на "Лаута" беше блокиран с верига и катинар, а автобусът на гостите остана възпрепятстван за около 20 минути. Намесата на полицията беше необходима, за да бъде отворен входът.

Христов също попадна във фокуса на недоволството на привържениците след коментари относно цените на билетите за двубоя с ЦСКА. В социалните мрежи се разпространи кореспонденция между изпълнителния директор и фен, която предизвика остра реакция сред "черно-бялата" публика.

Още: БФС погна два елитни клуба: Централата най-накрая обърна внимание на стадионите