Властта се отказа да дава 100 милиона евро за "златна" ливада за АЕЦ "Козлодуй"

АЕЦ "Козлодуй" няма да довърши сделката за покупка на частен имот, за който е била договорена цена около 1000 пъти по-висока от пазарната. Това стана ясно от изявление на министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков по време на среща с партийния актив на ГЕРБ във Велико Търново, направено след реплика на Бойко Борисов, че "няма да позволя това никога да стане".

По думите на Станков ще се премине към отчуждителна процедура за около 20 частни имота, разположени на площадката, предвидена за изграждането на 7-и и 8-и блок на атомната централа. Информацията беше потвърдена и от публикации на "Свободна Европа".

Решението за спиране на сделката е взето спешно малко преди празниците, след като публично стана известно, че се подготвя покупка на земя на изключително завишена цена. По това време сделката е била почти финализирана, а средствата за имота вече са били осигурени чрез увеличаване на капитала на "Българския енергиен холдинг". Още: По над половин милион евро загуба за АЕЦ "Козлодуй" заради лош ремонт - да или не? Въпроси към АЯР

Скандалът

Скандалът стана публичен след информация, разпространена от депутатите от "Продължаваме промяната - Демократична България" че държавата е готова да похарчи около 100 млн. евро за терен, чиято реална пазарна стойност е в пъти по-ниска. Данни, публикувани впоследствие, показаха, че пазарната цена на квадратен метър земя в района е около 3 лв. и 29 ст., а не близо 3000 лв., както е било договорено.

Става дума за 68 декара земеделска земя – ливада в землището на село Хърлец, на няколко километра от АЕЦ "Козлодуй", необходима за реализацията на проекта "АЕЦ Козлодуй – Нови мощности". По искане на ръководството на централата е било предвидено плащане в размер на около 100 млн. евро, което означава близо 3 млн. лева за декар – цена, многократно над средните пазарни нива. По данни на НСИ средната цена на затревени площи в България през 2024 г. е 367 лв. за декар.

Продавач на имота е дружеството "Интерпром" ЕООД, собственост на бизнесмена Калоян Теодосиев, който има участия в редица компании в сферите на енергетиката, строителството и минната индустрия. Фирмата е била подизпълнител по проекта "Балкански поток" и през 2022 г. е санкционирана от КЕВР за манипулации на пазара на електроенергия.

По време на срещата във Велико Търново Жечо Станков заяви, че разпространената информация за сделката е "заблудила собствениците на имоти на площадката, че могат да получат огромни средства", но те са изпуснали сроковете за обжалване на Подробния устройствен план. Не стана ясно какво точно има предвид министърът, тъй като именно с негов подпис е било одобрено осигуряването на средствата за планираната покупка. Още: Борис Бонев: Последните две аварии и спирания на 6-ти блок в АЕЦ "Козлодуй" не са случайни

Припомняме, че проектът за разширяване на АЕЦ "Козлодуй" с нови ядрени блокове се обсъжда от повече от десетилетие, но реални административни действия по терена бяха предприети едва през последните години.