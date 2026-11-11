Изграждането на втора американска база в Полша е все по-близо

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш заяви, че американският военен министър Пийт Хегсет е отговорил на въпрос относно постоянното американско военно присъствие с кратко уверение: „Всичко върви в добра посока“, е казал шефът на Пентагона.

Кошиняк-Камиш представи този отговор като одобрение от Пентагона за установяването на постоянна американска база на полска територия. В изявление на министерството се казва, че окончателното решение ще бъде взето от Белия дом в началото на декември.

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За момента не е обявено местоположението или бъдещата численост на силите. Министърът каза, че екипи на работно ниво все още сравняват обектите и изготвят основите на споразумението.

Решението на Белия дом все още предстои

През септември президентът Доналд Тръмп написа, че се постига „значителен напредък“ по отношение на база на американската армия в Полша и че местоположението ще бъде обявено „много скоро“, ако планът бъде осъществен. В началото на октомври, попитан за проекта, той каза, че Вашингтон „разглежда това и може да се случи“.

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Пентагонът не е издал отделно публично потвърждение за официално одобрение. Описанието „зелена светлина“ идва от разказа на полския министър за срещата.

Преглед на европейските сили

Разговорите се провеждат, докато Вашингтон преразглежда военното си присъствие в Европа – процес, който според полското министерство все още е в ход. Варшава официално предложи нова постоянна база през юни, а американска делегация посети Полша в началото на септември, за да проучи възможните места.

Полският външен министър Радослав Сикорски заяви в края на септември, че двете страни обсъждат втора американска база, която да приюти една бригада.

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Всяка промяна в американската позиция може да последва по-широк дебат за оттеглянето на войските в Европа. Някои доклади предполагат, че най-големите промени биха могли да засегнат силите в Германия, Италия и Испания, като се съобщава, че войските са преместени към източния фланг на НАТО.

Съществуващото американско присъствие в Полша

Полша вече е домакин на постоянен гарнизон на американската армия в лагер Костюшко в Познан, създаден през март 2023 г., и на преден щаб на V корпус, който координира сухопътните сили на САЩ на източния фланг . Повечето от приблизително 10 000 американски войници в страната служат на ротационен принцип.

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Варшава отдавна се стреми да си осигури по-голямо и трайно бойно присъствие – цел, някога наричана „Форт Тръмп“. След като планираната ротация на бронирана бригада беше отменена по-рано тази година, Тръмп заяви, че Съединените щати ще изпратят допълнителни 5000 войници в Полша. По-късно той каза на полския президент Карол Навроцки, че Вашингтон ще изпрати още сили, ако бъдат поискани, дори когато Пентагонът се готви да намали друга помощ за сигурност на руската граница. Кошиняк-Камиш нарече постоянното присъствие на САЩ „абсолютен приоритет“ на Полша.

Пакт за отбранителната промишленост

На същата среща в Пентагона двете страни подписаха декларация за намерение за разширяване на сътрудничеството в отбранителната промишленост. Кошиняк-Камиш заяви, че Вашингтон е одобрил и полска площадка за сервизен център за ракети PAC-3, използвани в батареите Patriot. В Полша вече има сервизен център за хеликоптери Apache и Black Hawk.

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Хегсет заяви, че Полша „изгражда една от най-мощните армии в Европа“ и остава пример за други съюзници от НАТО. Полският министър нарече посещението новаторско и каза, че ще представи изявлението на индустрията на среща на министрите на отбраната на Европейския съюз следващия вторник.