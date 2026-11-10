След катастрофата на "Тракия": ПП с призив да кръводаряваме

Изразяваме дълбоки съболезнования на семействата на загиналите във верижната катастрофа на магистрала "Тракия". Мислите ни са с всички пострадали и техните близки, се посочва в позиция на "Продължаваме промяната" във "Фейсбук" след трагичната катастрофа на АМ "Тракия" при пътен възел "Зимница", при която загинаха 12 души и 51 са в болница.

Призив за кръводаряване

"Разбрахме, че болницата в Сливен настанява част от ранените, които се нуждаят от спешно кръвопреливане. Призоваваме всеки, който има възможност, да помогне - приемат се кръводарители от 8:00 ч. до 14:30 ч. в Кръвния център на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен”, който се намира на първия етаж на ДКЦ - 2, бившата Трета поликлиника. За тези, които са в Бургас - може да дарите и в УМБАЛ Бургас, в делнични дни от 7:30 до 14:00ч, призовават от "Продължавам епромяната".

Те препоръчват още в най-близкия център по трансфузионна хематология до вас също да проверите за работно време и да дарите кръв.

Подобен призив за кръводаряване отправя и съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в социалната мрежа.

"В такива моменти трябва да се подкрепяме един друг. Нужна е кръв за пострадалите. Дарете!", пише още Мирчев. ОЩЕ: "Носили са на ръце пострадалите": Демерджиев с първи думи за катастрофата на "Тракия" и причините за инцидента