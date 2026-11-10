Никушор Дан: В Румъния и в цяла Европа очевидно се води хибридна война от страна на Русия

Румънският президент Никушор Дан даде пресконференция за журналисти в двореца Котрочени в Букурещ. Той се фокусира върху четири теми и отговаря на четири основни въпроса - каква е финансовата ситуация на Румъния и защо оценките на рейтинговите агенции са ключови за страната; защо влизане на крайнодясната партия Алианс за обединение на румънците в управлението би довело до икономически колапс за Румъния и би засегнало международните отношения, включително по отношение на сигурността; защо предсрочни парламентарни избори биха довели до влошаване на качеството на живот и защо по думите му е илюзия, че Национално-либералната партия (НЛП) и Съюзът за спасение на Румъния (ССР) биха могли да управляват без диалог със Социалдемократическата партия, даже и президентът да ги подкрепя.

"Бюджетът на Румъния за 2026 г. - 730 милиарда леи приходи, 860 милиарда леи разходи. Дефицитът е 150 милиарда леи. Дефицит от 150 милиарда леи за 2026 г. - това се равнява на целия Национален план за възстановяване и устойчивост за пет години или на 2500 км магистрали, изградени от нулата, или на 45 регионални болници. Харчим пари, с които всъщност не разполагаме. От тази сума 60 милиарда леи отиват единствено за лихви по вече натрупания дълг. Сега, относно рейтинговите агенции: в момента сме на прага на това дали Румъния ще бъде препоръчана като инвестиционна дестинация или не. Понижаването на рейтинга може да накара пенсионните фондове да се оттеглят от Румъния, което би означавало по-високи разходи за заемане на средства за нас“, коментира държавният глава и побърза да допълни, че заради това е басолютно задължително фискалната траектория да бъде запазена. „Всяко отклонение от тази траектория означава, че Румъния не е надеждна и не може да си плати задълженията“, подчерта президентът.

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По отношение на партията „Алианс за обединение на румънците“ (АУР), Никушор Дан изрази мнение, че участието им в управлението на страната би ознавало само след седмица крединтият рейтинг на Румъния да бъде понижен.

„АУР е популистка партия. Икономиката и инвестициите зависят от доверието. АУР не буди доверие. От една страна те нямат финансов план за устойчиво развитие на страната. От друга, както видяхме в парламента, визитната им картичка е скандалът. Освен това АУР е изолационистка партия. Какво означава това? Партия, кято казва, че не се интересува от отношенията с международните партньори“, аргументира се държавният глава.

Той коментира и вътрешнополитическите отношения, свързани с Национално-либералната партия и Съюза за спасение на Румъния. „Съвсем естествено, в духа на демокрацията, част от румънската общественост подкрепя НЛП и ССР. Много от тези хора гласуваха за мен, а гласовете им бяха решаващи за достигането ми до втория тур и за заемането на настоящата ми позиция - за което винаги ще бъда благодарен. Най-общо казано, тяхната позиция е следната: правителство на НЛП и ССР е най-добрият вариант за Румъния. Напълно разбираемо. Те също така твърдят, че Социалдемократическата партия (СДП) е вредна за Румъния партия, като се позовават на досегашните ѝ действия и склонността ѝ да защитава собствените си клиентелистки кръгове. Също разбираемо. Но те отиват и по-далеч, твърдейки, че ако президентът наистина беше подкрепил НЛП и ССР, днес тези партии щяха да бъдат на власт. Това е напълно невярно!“, каза Никушор Дан. Той допълни, че не може да бъде политически арбитър.

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По повод обещания от него доклад за анулирането на президентските избори от 2024 г., Никушор Дан заяви, че цялостната картина е много по-мащабна. Той посочи, че в Румъния и в цяла Европа очевидно се води хибридна война от страна на Русия.

„Цялостната картина е много по-мащабна. В Румъния и в цяла Европа очевидно се води хибридна война от страна на Руската федерация - тя включва стотици случаи на саботаж в Европа (някои от които и в Румъния), стотици, а може би и хиляди кибератаки, както и кампании за дезинформация, чието наличие е доказано в много от тези държави. След като получим доклада, искам цялата тази картина да бъде представена пред обществеността“, подчерта президентът.

Той коментира още, че е налице явна финансова нередност и един от кандидатите на изборите е декларирал нула разходи за кампанията, въпреки че съществуват неоспорими доказателства, че за нея са били похарчени значителни суми.

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„В момента текат разследвания - проследяват се финансовите потоци - но доказателствата, че са били замесени големи суми, са налице“, обясни държавният глава. Той не пожела да отговори дали докладът ще бъде публично оповестен до края на годината, но допълни, че по въпроса за руското влияние главният прокурор е представил определени факти още преди година.

Запитан кога ще започне производството на румънско-украински дронове, нещо, за което Никушор Дан се договори с украинския си колега Володимир Зеленски по време на визитата му в Букурещ през март тази година, държавният глава обясни, че текат дискусии на ниво Министерства на отбраната между двете държави, както и с няколко украински компании.

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„Основната ни трудност е какво да направим, какво да купим, за да не остарее след 4 или 6 месеца. Това е техническата трудност, която имаме и с която се сблъскваме. Дроновете не са като танковете и самолетите, които имат трайност поне 30-40 години“, каза той и побърза да допълни, че е важно за Румъния и Украйна възможно най-скоро да имат такова оборудване.

По отношение на САЩ и изборната победа на демократите, Никушор Дан бе категоричен, че това по никакъв начин не влияе на взаимодействието и отношенията между двете държави.

„Що се отнася до връщането на Румъния в програмата за безвизови пътувания - имаме технически дискусии, но се опитваме да не смесваме всички теми от двустранните ни отношения. Смятаме, че в момента американското военно присъствие в Европа е най-важно за Румъния“, подчерта президентът.