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"Време само за почивка": Проф. Рачев предупреди за брутални жеги

26 юни 2026, 7:51 часа 427 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
"Време само за почивка": Проф. Рачев предупреди за брутални жеги

От днес, за пет дни напред, пускаме парния грил. В Париж тази сутрин в 5:00 часа е 30 градуса. Тази брутална жега ще дойде и на Балканите, но няма да е чак толкова брутална. Ще поотслабне, докато дойде при нас и положението няма да толкова драматично. При нас 40 градуса няма да видим, около обед ще е 37-38 градуса. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

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"Слънце, слънце, слънце. На морето ще е страшно скучно – бира, риба, вечеря", пошегува се той.

По думите му във вторник в полунощ ще е 27 градуса. И попита: "Може ли да си представите как се спи на такова време?".

"Време само и единствено за почивка", заключи професорът. 

Времето днес

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Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София - около 31 градуса.

През почивните дни ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдатмежду 31 и 36 градуса.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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