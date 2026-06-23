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Жеги в Европа, локални валежи у нас: Проф. Рачев разкри ще става ли за море

23 юни 2026, 7:53 часа 786 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Жеги в Европа, локални валежи у нас: Проф. Рачев разкри ще става ли за море

Цяла Франция свети в червено, същото е и за Южна Германия. Температурата в Берлин ще гони 38-39, а нищо чудно и да стигне 40 градуса. Да не говорим за Мадрид, където е 40 градуса. Необичайно високи температури. Над България ще премие един студен фронт, което ще даде възможност за валежи. Днес почти със сигурност навсякъде ще превали и прегърми. На морето ще е слънчево и без валежи. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

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„Няма нищо изключително в това температурите да са над 35 градуса, все пак сме края на юни и идва юли. Лека, полека този гребен на топлина ще достигне и Балканите. У нас е топло. Валежите ще са в западната половина. Градушките ще са локални явления“, каза професорът.

Времето днес

В сутрешните часове над Северозападна България, след обяд - в западната половина от страната ще има временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. В останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, в Западна България от запад-северозапад, а в Източна - предимно от изток.

Максималните температури ще бъдат между 28 и 34 градуса, в София - около 29 градуса.

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В сряда над западната половина от страната, по-късно и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Над Югоизточна България ще преобладава слънчево време. Със слаб северен вятър ще проникне малко по-хладен въздух и максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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