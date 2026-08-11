Военен хеликоптер помага в гасенето на огромен пожар край Тополовград

Военен хеликоптер AS 532 AL Cougar с екипаж от 24-та авиационна база се включи в гасенето на пожара, който гори в землището на село Българска поляна, община Тополовград, област Хасково, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Хеликоптерът е излетял в 17:57 ч. Военнослужещите оказват помощ на екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, които гасят на терен.

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Предупреждение за екстремен риск от бързоразвиващи се пожари в областта заради очакваните високи температури, силен вятър и обявения червен код за пожароопасност е в сила от днес - 11 август, до 14 август, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация по данни на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Хасково.

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