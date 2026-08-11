Спорт:

Летели ниско и се сблъскали: Два щъркела пострадаха в София

11 август 2026, 12:58 часа 910 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Летели ниско и се сблъскали: Два щъркела пострадаха в София

Два щъркела са се сблъскали, докато летели ниско в близост до гнездо в кв. "Горубляне". При инцидента и двете птици са пострадали, като състоянието на едната е било по-тежко. За случая разказват от район "Младост", цитирани от БНР: "От районната администрация проведохме разговори с Българското дружество за защита на птиците и с РИОСВ, както и с други институции и организации, за да бъде намерено най-доброто решение за пострадалите птици". Още: Специални устройства ще предпазват щъркелите от електропроводите

В помощта са се включили и от Столичния инспекторат, както и отец Лазар от храм "Свети Великомъченик Георги Победоносец", който живее в близост до гнездото. Той прибрал пострадалите птици на безопасно място. Щъркелите вече са изпратени в Стара Загора, за да получат необходимото специализирано лечение. Още: Птиците също страдат: Как да помогнем на пернатите в горещините

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Птици ранени щъркели пострадали
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес