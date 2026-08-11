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Свлачище затрупа жп линията: Бързият влак от Бургас за София с премеждия

11 август 2026, 15:56 часа 841 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Свлачище затрупа жп линията: Бързият влак от Бургас за София с премеждия

Свлачище е затрупало жп линията край гара Белово, съобщиха първо читатели на Actualno.com. От медията ни се свързахме с пресцентъра на БДЖ, които потвърдиха информацията за свлачището. Поради срутването на земната маса от от 12.45 до 14.08 ч. днес бързият влак от Бургас за София е престоявал при гара Белово. През това време е разчиствано свлачището. Движението към момента е възстановено.

Колко голямо е било свлачището?

Разчистването на свлачището е отнело малко под два часа. Свлачището не изглежда да е било малко.  По данни на БДЖ става въпрос за 4 кубика земна маса, която е била затрупала железопътната линия. 

Последни инциденти с влакове и забавяния

Припомняме, че до нарушение на графика за движение на влаковете през гарите Горна Баня и Захарна фаблика се стигна през юли, заради инцидент с блъсната жена. По-късно стана ясно, че жената е починала, тя седяла на релсите и не се е преместила при идването на влака. Пристигналата на място Спешна помощ е констатирала смъртта й. Жената е била на видима възраст около 30 години.

През юни 55-годишен мъж беше прегазен от влак днес следобед в Русе. Инцидентът е станал в района на Търговия на едро. Мъжът е пресичал жп линията на нерегламентирана пътека. Композицията, която го е блъснала, е била част от влака София – Русе. Заради инцидента влакът не е успял да тръгне навреме. Наложило се пътниците да бъдат извозени с автобус от Централна гара до гара Разпределителна. ОЩЕ: Влак блъсна жена на гара Горна баня

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Бургас БДЖ Влакове София свлачище бърз влак авторски
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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