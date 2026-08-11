ЕС: Изявленията на сръбските власти за река Ибър не допринасят за нормализация на отношенията с Косово

Европейският съюз предупреди днес, че изявленията на сръбските власти за евентуално пренасочване на течението на река Ибър не допринасят за нормализацията на отношенията между Сърбия и Косово, съобщи сръбската редакция на Радио Свободна Европа. "Трябва да се избягват изявленията, включително и тези за възможни промени на течението на реката, както и действията, които не са съобразени с тази цел", посочват от ЕС в отговор на запитване от РСЕ.

Сръбският президент Александър Вучич каза в неделя, че сръбските власти обсъждат с експерти възможността за промяна на течението на река Ибър като отговор на разрушаването на къщи и вили, собственост на сърби, на езерото Уйман (Газиводе на сръбски - бел.ред.) в Северно Косово. Изявлението бе посрещнато остро от властите в Косово, като последва и ескалация на напрежението между Сърбия и Албания.

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От ЕС припомнят, че напредъкът в нормализацията на отношенията между Белград и Прищина, която е условие за напредъка и на двете държави по европейския път, може да се осъществи единствено чрез диалог. Сърбия не признава обявената през 2008 г. независимост на Косово и двете страни водят диалог за нормализиране на отношенията под егидата на ЕС.

Държавният департамент на САЩ също реагира на изявленията от страна на сръбските власти за пренасочване на р. Ибър. По думите им мирът и стабилността са приоритет на САЩ на Западните Балкани. "Нормализацията на отношенията между Сърбия и Косово е необходима част от този процес", съобщи говорител на Държавния департамент.

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По-рано ЕС изрази загриженост относно неотдавнашните действия за разрушаване на къщи на езерото Уйман. Брюксел смята, че хората, засегнати от разрушаването на къщи, трябва да имат възможност да потърсят правна защита и при възможност временна съдебна защита преди мярката да бъде изпълнена.

Река Ибър, която е дълга 270 километра, извира в Черна гора, преминава през Сърбия, а след това преминава и през Косово, където захранва изкуственото езеро Уйман. Две трети от езерото се намират на територията на Косово, отбелязва РСЕ. Водата от тази система снабдява седем общини, използва се за водоснабдяване и охлаждане на топлоелектрическата централа в Обилич, която произвежда по-голямата част от електрическата енергия, захранваща Косово.

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Според експерти, дали коментар за РСЕ, промяната на течението на Ибър е технически осъществимо, но би било изключително скъпо и би било в противовес с международното право за трансграничните води, ако нанесе щети на Косово.

Сърбия е подписала Конвенцията на ООН за правото на неплавателните ползвания на международните водни течения от 1997 г., която предписва принципа на справедливо и разумно използване на трансграничните води и задължението да не се нанася значителна щета на други държави. Косово не е подписало конвенцията, тъй като не е член на ООН.