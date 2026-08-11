Заради кризата с дрона: Отново отлагат обявяването на града домакин на "Евровизия"?

Чакането да бъде разкрита една от най-големите мистерии, свързани с "Евровизия", ще продължи. Eurovisionfun съобщи, че обявяването на града домакин на "Евровизия 2027" няма да се състои в сряда, 12 август, каквито информации се появиха, а ден по-късно - в четвъртък, 13 август.

Според изданието се очакваше градът домакин на 71-вия конкурс за песен на "Евровизия" да бъде обявен в сряда, 12 август.

Въпреки това, кризата с дрона, който се взриви след навлизане в българското въздушно пространство, води до леко забавяне на дългоочакваното съобщение, пише изданието.

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Датите също предстои да бъдат обявени

Според последната информация, с която разполага Eurovisionfun, обявяването на града домакин ще се състои в четвъртък, 13 август.

Източник: Getty Images

Така и София, и Бургас, които останаха последните градове в надпреварата, ще трябва да почакат още малко, преди БНТ и EBU официално да обявят града домакин, както и датите, на които ще се проведе "Евровизия 2027".

По информация на изданието се очаква съобщението да включва не само града домакин, но и датите на конкурса през май.

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Засега Бургас остава явният фаворит според прогрозите на букмейкърите, като шансовете му в момента надхвърлят 75%.

Ще станем ли в крайна сметка свидетели на голямата изненада, при която черноморският град ще отнеме изглеждащото доскоро сигурно домакинство на София, предстои да разберем.