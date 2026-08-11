За да се върне на върха в Турция: Фенербахче взима един от водещите голмайстори в Европа!

Фенербахче постигна сделка с Наполи за трансфера на белгийския нападател Ромелу Лукаку, предаде БГНЕС. Турският клуб ще плати около 6 млн. евро за правата на 33-годишния нападател, като в сделката са предвидени и допълнителни бонуси. Последните информации от Италия и Турция сочат, че Наполи е приел подобрената оферта на Фенербахче.
„Фенерите“ ще платят около 6 милиона евро за Ромелу Лукаку
🚨🟡🔵 Romelu Lukaku to Fenerbahçe, here we go! Green light from Napoli as club to club agreement has been reached.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2026
New bid revealed last night worth over €6m has been accepted, Lukaku has also agreed all terms.
Verbal agreement so far, paperwork to be checked today. pic.twitter.com/LrgF8wwXxK
Очаква се Лукаку да пристигне в Истанбул в близките дни, след което да премине медицински прегледи и да финализира личните си условия с турския клуб. Белгийският национал премина в Наполи през 2024 г. и беше част от състава, спечелил титлата в Серия А през сезон 2024/25. През настоящото лято бъдещето му в италианския клуб беше обект на интензивни спекулации, като „Фенербахче постепенно се превърна във фаворит за подписа му.
Лукаку е един от най-резултатните нападатели в историята на белгийския национален отбор. Той има над 120 мача за „червените дяволи“ и е сред водещите голмайстори в международния футбол. Нападателят е носил екипите още на Андерлехт, Челси, Уест Бромич, Евертън, Манчестър Юнайтед, Интер и Рома. С Интер той спечели шампионската титла на Италия през сезон 2020/21.
Трансферът на Лукаку би бил поредното значимо попълнение на турския клуб, който през това лято засилва състава си с амбиции за титлата в Турция и силно представяне в европейските клубни турнири.
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