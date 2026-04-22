Все повече млади хора рециклират бутилки и кенове в специализираните станции на Kaufland България

В Деня на Земята веригата отчита над 45 млн. върнати пластмасови бутилки и алуминиеви кенове в своите станции

В Деня на Земята Kaufland отчита нарастващ интерес към рециклирането на пластмасови бутилки и алуминиеви кенове в специализираните станции в магазините на Kaufland България. Тенденцията е силно изразена сред младите, включително и сред учениците, които все по-осъзнато търсят начини да се грижат за околната среда и да намалят замърсяването ѝ с отпадъци.

Пример за това e сериозният интерес от преподаватели и ученици от различни училища, които се обръщат към Kaufland, за да разгледат станциите за рециклиране и да получат изчерпателна информация за процеса на преработката и оползотворяването на материалите.

Пилотният проект за депозитна система на Kaufland България стартира през пролетта на 2023 г. и бързо набира популярност. До момента клиентите на ритейлъра са върнали над 45 млн. пластмасови (PET) бутилки и кенове. Количество, което се равнява на 496,5 тона пластмаса и 252 тона алуминий и което е съществен принос за намаляването на отпадъците в природата.

За всяка върната в станциите за рециклиране PET бутилка или кен клиентите на ритейлъра получават „ековаучер“ от Kaufland на стойност два евроцента. Ваучерите могат да се използват на касите на същия хипермаркет в рамките на 90 дни.

Рециклиращите станции дават възможност и за дарение на събраната сума в полза на Българския Червен кръст (БЧК). Достатъчно е само клиентите да активират бутон „Дарение". Така всяка върната бутилка или кен може да се превърне в подкрепа при кризисни ситуации и бедствия, при хуманитарни дейности и за оказването на помощ на уязвими групи. За върнатите опаковки веригата е раздала ековаучери на стойност близо 1,1 млн.евро.

Kaufland България разполага с 11 станции за рециклиране на опаковки, разположени в шест града в страната. Пет от тях са в София, две в Пловдив и по една във Велико Търново, Плевен, Бургас и Варна. Локациите включват ключови магазини на веригата, сред които:

София: бул. „Г.М. Димитров“ №12; ул. „Скопие“ №1; бул. „Царица Йоанна“ №97; ул. „Филип Аврамов“ №3; бул. „Ген. Тотлебен“ №36

Пловдив: бул. „Цариградско шосе“ №94; ул. „Брезовско шосе“ №127

Велико Търново: ул. „Краков“ № 2Б

Бургас: ул. „Янко Комитов“ №8

Плевен: ул. „Сан Стефано“ №80

Варна: ул. „Д-р Петър Скорчев“ №2

Сред най-активните филиали по събирането на пластмасови бутилки и алуминиеви кенове се открояват този във Варна – Бриз и в София - Крива река.

Станциите в магазините на Kaufland приемат пластмасови бутилки до 3 литра от PET материал (обозначени със съответния знак)* и метални кенове. В тях не се приемат пластмасови бутилки от мляко и млечни продукти, олио, зехтин и оцет, както и бутилки и кенове, които съдържат течности или са деформирани, или замърсени.

Пълните условия за връщане на PET бутилки и кенове са публикувани тук.