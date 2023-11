Външно министерство отваря вратите си за студенти (СНИМКИ)

По инициатива на вицепремиера и министър на външните работи Мария Габриел на 2 декември, събота, от 10:00 до 16:00ч. в Министерство на външните работи за първи път ще се проведе Ден на отворените врати за студенти.

Събитието е под надслов „България те иска“/ MFA Wants You и се организира в партньорство с платформата Bulgaria Wants You на продуцентите Иван Христов и Андрей Арнаудов и с Представителството на Европейската Комисия в България. Насочено е към студенти и младежки организации и цели да запознае младите хора, които проявяват интерес към дипломацията с практическата работа на българските дипломати, да представи приоритетите на българската външна политика и да популяризира институцията.

В Деня на отворените врати на МВнР студентите ще могат да участват в кратки лекции и дискусии на теми като членството на България в ЕС, 20-годишнинта от членството на България в НАТО, кандидатурата на страната ни в ОИСР, членството на България в Съвета на ООН по правата на човека, в кратки курсове по протокол и публична дипломация.

Студентите ще имат възможност да разгледат колекцията изобразително изкуство на МВнР. В програмата на събитието са предвидени и специални разяснителни лекции за кандидатстване за работа и стажове в МВнР.

