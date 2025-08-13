Новини около "Кабиле": България и Италия ще изграждат военна инфраструктура

Министерският съвет одобри проект на „Споразумение между правителството на Република България и правителството на Италианската република за сътрудничество в областта на отбраната относно съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле“, съобщиха от правителствена информационна служба. В изпълнение на ангажиментите на Република България като пълноправен член на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), предстои изграждане на военна инфраструктура.

Идеята е новата инфраструктура да бъде предназначена за многонационалната бойна група, разположена на територията на Република България.

Защо е важен лагерът в "Кабиле"?

Изграждането на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле“ е стратегическа стъпка за укрепване на отбранителната способност на Република България и НАТО. То ще осигури необходимата инфраструктура за разполагане и поддръжка на многонационалната бойна група, както и възможност за нейното разширяване. ОЩЕ: Бойната група на НАТО ще се настани във временен лагер край Ямбол

Ще има ли недоволство?

Припомняме, че присъствието на лагера на Многонационалната бойна група на НАТО в "Кабиле" предизвика недоволство сред местната общност край Ямбол в началото на миналата година. Дори кметът Валентин Ревански обеща провеждане на референдум заради временния лагер за Многонационалната бойна група на НАТО, чиято рамкова държава е Италия. ОЩЕ: Ямбол готви референдум заради лагера на бойната група на НАТО край Кабиле