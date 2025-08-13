Kaufland кани децата да дегустират безплатно свежите продукти от витрините си

В продължение на инициативите си, свързани с грижата към децата, Kaufland България кани най-малките си клиенти да дегустират безплатно свежите продукти от витрината с обслужване в магазините си. Активността цели да насърчи децата да опознават нови вкусове и постепенно да формират собствена осъзнатост в избора на разнообразна и добра храна. Всяко дете, което изяви желание, може да се включи, като чрез това има възможност да опита от над 400 продукта от свежата витрина на ритейлъра. За всеки дегустиран продукт, малките Шеф Дегустатори получават стикер в паспорт, а при 6 събрани стикера всяко дете получава специална значка и грамота връчена лично от управител на магазина.

Поради големия интерес инициативата се разраства и вече обхваща магазините на ритейлъра в София, Перник, Ботевград и Кюстендил.

„Инициативата „Шеф Дегустатор“ идва като естествено продължение на усилията ни да насочваме децата и техните семейства към избор на добра храна. Наскоро стартирахме инициатива с Българската педиатрична асоциация, насочена към значението на добрата храна за децата. Едно от лицата на добрата храна е именно разнообразието, а разнообразието е пряко свързано с възможността децата да опитват различни вкусове и сами да формират и разширяват своите предпочитания“, коментира Адриана Стрекаловска старши експерт в организация продажби свежи храни

„Шеф Дегустатор“ стартира с откриването на най-новия 69-ти филиал на ритейлъра в столичния квартал Военна рампа и само за месец над 50 деца са се включили в нея, получавайки своя специална значка.

Поставяйки децата в активна роля по време на пазаруването, прекараното време в магазина се превърща не просто в рутинна задача, а преживяване за цялото семейство!