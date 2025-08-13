АПИ каза колко служители са прибрали бонуса от над 2 млн. лв.

Продължава задочната престрелка през медиите между Агенция “Пътна инфраструктура“(АПИ) и Института за пътна безопасност (ИПБ). В поредния отговор на АПИ по повод твърденията на ИПБ, че началниците в агенцията са си раздали 2,2 млн. лв. бонуси за 2024 г. и първото тримесечие на 2025 г., се повтаря отново, че пари са получили всички “близо 2200“ служители на АПИ. Освен това от агенцията се опитват да опровергаят твърдението на института, че за косене на крайпътна растителност заплащането е било 10 000 лв. на квадратен метър. Публикуваме поредния отговор на АПИ без редакторска намеса:

Цените за косене на крайпътна растителност са 68,09 лв. за декар машинно и 80,10 лв. на декар за ръчно косене, а не 10 000 лв. за квадратен метър, както съобщават представители на Института за пътна безопасност /ИПБ/. Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира медиите да проверяват твърденията, изнасяни от различни неправителствени организации с оглед обективното и коректно информиране на аудиторията.

Относно изплатените допълнителни възнаграждения на служители в Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“, Областните пътни управления, Института по пътища и мостове и Националното ТОЛ управление и цитираната от ИПБ сума от 2 274 654 лв. за 174 служители – началници на отдели, началници на сектори, директори от всички звена в структурата на Агенцията и УС на АПИ, агенцията отново уточнява, че същите са определени при спазване на нормативната уредба, касаеща възнагражденията на служителите в държавната администрация. Посочената сума е изплатена за срок от 15 месеца – 2024 г. и първото тримесечие на 2025 г. В Агенцията са приети и вътрешни правила, които определят механизма и критериите за определяне на допълнителни възнаграждения.

Внушенията, че такива получават само Управителния съвет и ръководните длъжности в администрацията не отговарят на обективната истина. Такива възнаграждения получават всички служители, включително тези на Националното тол управление, Института по пътища и мостове и областните пътни управления.

Следва да се има предвид, че структурата на Агенция „Пътна инфраструктура“ е 2412 души, от които реално заети над 2200.

Припомняме, че след като ИПБ публикува информация за големите възнаграждения в агенцията, дадени само на началници, АПИ веднага заяви, че данните били представени "манипулативно"

и че бонусите били разпределени във всички структури, включително на работещи в централното управление, областните структури, Института по пътища и мостове и Националното тол управление.

Ако данните на АПИ са верни, то това значи около 2400 души - или средно по 940 лева на човек. Оказва се обаче, че не ИПБ представя данните "манипулативно". Институтът разпрати до медиите отговора, който е получил от АПИ по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и в него пише, че за конкретния период бонуси са взели 174 души.

Това означава, че ако премиите са разпределени равномерно, то за един служител бонусът е бил над 13 000 лева. Сумата от над 2 млн. лв., разделена на 174, прави точно 13 072 лв. Вижте пак отговора по ЗДОИ на агенцията ТУК.