Лайфстайл:

Заради блокада: Затворен за камиони е граничен пункт с Гърция

22 декември 2025, 10:22 часа 301 прочитания 0 коментара
Заради блокада: Затворен за камиони е граничен пункт с Гърция

В Регионалната дирекция "Гранична полиция" – Смолян е получена информация от гръцките гранични власти, че близо до бившия пункт "Капитан Петко Войвода -  Орменион“ на гръцка територия има стачна блокада от протестиращите гръцки фермери. Товарни автомобили няма да бъдат допускани на вход и изход от България, съобщиха от Главната дирекция "Гранична полиция" в информация за ситуацията към 6:00 часа, цитирана от БТА. 

Още: Гръцките фермери пак блокират пунктове по границата с България

Във връзка със стачните действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи. 

Изключително интензивен е трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" на границата с Турция на изход за товарни автомобили, показват данните на "Гранична полиция". 

Трафикът е нормален на всички гранични преходи на границите с Република Северна Македония, Сърбия и Румъния. 

Още: Обща стачка срещу бюджета блокира Гърция във вторник

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
ГКПП блокада гръцки фермери затворени граници
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес