Войната в Украйна:

Заради паднали дървета: Промени в разписанието на БДЖ

03 октомври 2025, 10:44 часа 321 прочитания 0 коментара
Заради паднали дървета: Промени в разписанието на БДЖ

Има промени в графика за движение на някои влакове заради повреди в контактната мрежа вследствие на паднали дървета, съобщават на сайта си от Български държавни железници (БДЖ).

Дървета са паднали и са повредили контактната мрежа между гарите Разград и Самуил. Промяна в графика за движение на влаковете има и между гарите Димово и Орешец. Бързият влак 7621 Видин - София Север замина от гара Димово с 205 минути закъснение заради провиснали и паднали клони върху железния път.

Още: Всичко вече е наред: Кметът на Кюстендил след голямата буря, отскубнала дървета в града снощи

Поради паднали дървета пътническият влак 90191 по направление Просторно - Каспичан престоява в гара Разград. Пътническият влак 91102 Самуил - Силистра замина от гара Исперих с 60 минути закъснение поради провиснали и паднали клони върху железния път. Пътническият влак 20133 Враца - Плевен престоява в гара Кунино поради повреда на локомотива.

Два крайградски пътнически влака - с номера 70221 и 70220, по направлението Враца - Мездра и Мездра – Враца се отменят заради липса на подвижен състав. Пътниците се пренасочват към следващи влакове по това направление.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: За премахване на дървета: Затварят прохода “Петрохан“

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
жп релси Контактна мрежа паднали дървета информация 2025
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес