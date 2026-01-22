Любопитно:

Затвориха важен рапубликански проход заради снега

22 януари 2026, 09:17 часа 430 прочитания 0 коментара
Проходът Троян-Кърнаре е затворен за всички видове моторни превозни средства, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив, цитирани от БТА. 

В планините днес ще бъде предимно облачно, ветровито и с валежи от сняг. Значителни ще са валежите в Рило-родопската област и в района на Централен Балкан.

Ще духа умерен вятър от югозапад. Около обяд снеговалежите ще отслабват. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). 

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова
