Искат извънредно заседание в СОС заради спряното парно и топла вода в "Дружба 2" до Нова година

"Топлофикация София" оставя 120 блока без парно и топла вода в "Дружба 2" до края на годината без предизвестие. Това е абсолютно недопустимо! Не става ясно защо ремонтът не е направен през летните месеци, а ще остави хиляди домакинства без парно и топла вода в началото на отоплителния сезон, който започва около средата на октомври. Общинските съветници научихме за ремонта от медиите."

Това написа общинският съветник от групата на "Продължаваме промяната" Симеон Ставрев в профила си в социалните мрежи. От публикацията му се разбра, че групата на ПП-ДБ в Столичния общински съвет (СОС) ще поиска извънредно заседание на инженерната комисия, за да получим отговори от "Топлофикация София", уточни той. По думите му общинското дружество продължава да трупа дългове и задължения.

"Към момента дължи 2.5 млрд. лв. на „Булгаргаз“ и БЕХ. Само за първите три месеца на 2025 доставчикът на парно за столицата е отчел 133 млн. лв. загуба - в разгара на отоплителния сезон. За сравнение през януари-март 2024 г. общинското дружество е имало печалба от 65 млн. лева - нормално за студените месеци, когато има високо потребление и съответно високи приходи", добавя Ставрев.

Ремонтът, който разгневи хиляди

Припомняме, че по думи на дружеството причината за предприемането на ремонтните дейности са зачестилите аварии и изключително влошеното техническо състояние на съществуващата мрежа, която е на над 35 години. "През последният отоплителен сезон постъпиха множество сигнали за некачествено топлоподаване и нанесени материални щети, което прави ремонта наложителен и неотложен", отбелязват от "Топлофикация".

Предстоящите дейности ще обхванат 120 жилищни сгради в района. В рамките на ремонта ще бъдат подменени над 10 километра топлопроводи и свързаните с тях съоръжения. За да се минимизират неудобствата за потребителите, ще се работи поетапно. На отклоненията ще бъде монтирана спирателна арматура, позволяваща при наличие на техническа възможност, временно възстановяване на топлоподаването към някои абонати, докато се работи по други обекти.

