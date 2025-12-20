Любопитно:

Кола се вряза в автобусна спирка на бул. "Ломско шосе" в София (СНИМКИ)

20 декември 2025, 10:55 часа 457 прочитания 0 коментара
Автомобил се вряза в спирка на бул. "Ломско шосе" в София. Това съобщават във Фейсбук групата "Катастрофи в София". Според публикацията инцидентът е станал на 19 декември около 22:20 часа. На спирката е имало две жени в този момент. Жената, публикувала снимките, разказва, че "буквално една крачка ме спаси от директен удар", а от колата се излезли двама мъже на видима възраст около 25-30 години и вместо да се поинтересуват от това дали жените са добре, те са започнали да оглеждат щетите по автомобила. Още: Пешеходец е бил прегазен на АМ "Тракия"

Снимка: Facebook/Катастрофи в София

Инспектор Велин Тодоров от отдел "Пътна полиция" в Главна дирекция 'Национална полиция" (ГДНП) заяви, че към момента пътно транспортната обстановка в страната и в София е с нормален режим на движение. Пътна полиция е готова за посрещане на интензивния трафик за празниците, каза той пред bTV. По АМ "Тракия", АМ "Хемус", по АМ "Струма" и пътищата от първи клас има най-голямо движение. Организацията на "Пътна полиция" е оказване на превантивен характер, както и са налице технчиески средства за следене на скоростните режими.

Инспектор Тодоров предупреди, че ще има ситуирани необозначени полицейски автомобили, като при констатация ще бъдат сигнализирани контролните органи и ще бъде взето отношение и административно-наказателна отговорност за нарушителите.

Снимка: Facebook/Катастрофи в София

Инспектор Велин Тодоров призова шофьорите да не бързат, защото там, където отиват, някой ги очкава. "Нека запазим светлите празници и да бъдем по-смирени, за да създадем една положителна обстановка за подобряване на климата на пътно транспортните произшествия. Нека да ги намалим и да запазим тази тенденция", призова той.

С около 500 по-малко са тежките катастрофи в сравнение с миналата година, а ранените са по-малко със 700. "Движим се в правилната посока, но трябва още много работа, за да се запази тенденцията", призова инспектор Велин Тодоров.

