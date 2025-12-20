Коледари зарадваха общинската администрация в Елин Пелин (СНИМКИ)

Сградата на Общинска администрация – Елин Пелин бе посетена от коледарите от коледарската дружина при НЧ „Иван Вазов 1928“, с. Нови хан. Те първо отправиха своите благословии към кмета на община Елин Пелин Ивайло Симеонов, а след това внесоха коледния дух и по време на заседанието на Общински съвет – Елин Пелин. С традиционни песни и наричания за здраве, благоденствие и сплотеност, коледарите напомниха за силата на българските обичаи и добротата.

Посещението им бе и с благотворителна кауза, в подкрепа на две деца от село Нови хан – Илиана и Бояна. Илиана е на 4 години и е с диагноза сензорно-моторна полиневропатия, а по-малката ѝ сестричка Бояна, на 2 години и половина, е със синдром на микроделеция. Двете момиченца и техните родители имат нужда от подкрепа, за да могат да продължат ежеседмичните интензивни рехабилитации, специализираните консултации и евентуално последващо лечение в чужбина.

Общинските съветници подготвиха дарение за каузата, като средствата бяха събрани в дарителска кутия, с която коледарската дружина обикаля в подкрепа на семейството.

Благодарим на коледарите от НЧ „Иван Вазов 1928“, с. Нови хан за топлината, съпричастността и примера, който дават, че коледният дух е преди всичко грижа и човечност.