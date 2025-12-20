Ето кои квартали в София осъмнаха с мръсен въздух

Тази сутрин София е в жълтия сектор по замърсяване на въздуха, което значи, че фините прахови частици PM10 са 113.4 µg/m³, сочи справка в сайта за качеството на въздуха IQAir, предаде bTV. Най-замърсен е въздухът в района на "Божурище", "Овча купел", "Зона Б-5", "Дружба 1", следват кварталите "Борово", "Хиподрума" и "Кръстова вада". За първи път през този сезон Столична община въвежда "Зелен билет" за пътуване в градския транспорт за събота (20.12.2025 г.), неделя (21.12.2025 г.) и понеделник (22.12.2025 г.).

Иде мръсен въздух

Снимка: iStock

"Даваме възможност на хората да се информират навреме и да планират пътуванията си. Призовавам гражданите да подпомогнат усилията ни и да оставят автомобилите си вкъщи през идните дни, да използват градския транспорт за придвижване, за да се намалят емисиите в града и да се подобри качеството на въздуха, който всички дишаме", заяви заместник-кметът по екология Надежда Бобчева.

Зеленият билет е на стойност 1 лев, важи за цял ден и може да се закупи с банкова карта в превозното средство, от водачите в превозните средства, онлайн през уебпортала на ЦГМ или от касите на ЦГМ и Метрополитен. Зеленият билет ще важи и за нощния градски транспорт.

От Столична община припомнят, че от 1 декември е в сила нискоемизионната зона в града. До момента Столичният инспекторат е изпратил 976 покани за получаване на актове до нарушители, като са връчени 41 актове, от които 38 за "Малък ринг" и 3 за "Голям ринг".

В същите дни паркирането в буферните паркинги на метрото ще бъде безплатно за всички жители и гости на столицата. На европейската карта прави впечатление, че най-мръсен въздух има в държавите от Източна Европа и Балканския полуостров.

В световен мащаб най-замърсените градове тази сутрин са в Афганистан, Индия и Пакистан.

