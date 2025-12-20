София се задушава: Рекордно замърсяване активира „Зеления билет“

От днес до понеделник пътуваме за левче в градския транспорт; над 900 нарушители вече са засечени в нискоемисионната зона

Столицата осъмна в „жълтия сектор“ по замърсяване на въздуха, като нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) достигнаха обезпокоителните 113.4 µg/m³. Данните на международната платформа IQAir и справка на bTV показват, че градът е изправен пред първия сериозен епизод на мръсен въздух за този зимен сезон.

Най-критичните точки в София

Сензорите отчитат най-високи нива на замърсяване в районите на „Божурище“, „Овча купел“, „Зона Б-5“ и „Дружба 1“. Непосредствено след тях в класацията по запрашеност се нареждат кварталите „Борово“, „Хиподрума“ и „Кръстова вада“.

Извънредни мерки: „Зелен билет“ за три дни

В отговор на влошената обстановка, Столична община активира за първи път тази година мярката „Зелен билет“. Той ще бъде в сила три поредни дни – събота (20.12), неделя (21.12) и понеделник (22.12).

Билетът на стойност 1 лев важи за цялата мрежа на градския транспорт в рамките на деня, включително и за нощните линии. Гражданите могат да го закупят:

чрез банкова карта (директно на валидаторите в превозните средства);

от водачите в градския транспорт;

онлайн чрез портала на Центъра за градска мобилност (ЦГМ);

на всички каси на ЦГМ и Метрополитен.

За да се облекчи трафикът, Столична община обяви и безплатно паркиране във всички буферни паркинги към метрото за периода на действие на мерките.

Апел от „Московска“ 33

„Даваме възможност на хората да планират пътуванията си навреме. Призовавам гражданите да оставят автомобилите си и да използват градския транспорт, за да намалим емисиите и да подобрим качеството на въздуха, който всички дишаме“, заяви заместник-кметът по екология Надежда Бобчева.

Санкции и контрол

Едновременно с насърчителните мерки, общината затяга и контрола. От 1 декември в София е в сила Нискоемисионна зона (НЕЗ). По данни на Столичния инспекторат вече са изпратени 976 покани за получаване на актове на водачи, нарушили правилата. До момента са връчени 41 акта, като по-голямата част от тях (38) са за влизане в т.нар. „Малък ринг“ на центъра.

България и Балканите – „черната овца“ на Европа

Ситуацията в София е част от по-широк регионален проблем. На европейската карта прави впечатление, че държавите от Източна Европа и Балканския полуостров са с най-силно замърсен въздух. Глобално тази сутрин най-тежка е ситуацията в Афганистан, Индия и Пакистан.

Междувременно темата за чистотата на въздуха в България придоби и международен отзвук. Доклад на Human Rights Watch алармира, че ТЕЦ, свързани с енергийния бизнесмен Христо Ковачки, продължават системно да тровят жителите на Димитровград, като най-засегнати са децата.

Екологичните власти продължават да следят нивата на ФПЧ в София и призовават хората с респираторни заболявания да избягват продължителен престой на открито.

