Кабинетът подаде оставка:

София се задушава: Рекордно замърсяване активира „Зеления билет“

20 декември 2025, 18:39 часа 475 прочитания 0 коментара
София се задушава: Рекордно замърсяване активира „Зеления билет“

От днес до понеделник пътуваме за левче в градския транспорт; над 900 нарушители вече са засечени в нискоемисионната зона

Столицата осъмна в „жълтия сектор“ по замърсяване на въздуха, като нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) достигнаха обезпокоителните 113.4 µg/m³. Данните на международната платформа IQAir и справка на bTV показват, че градът е изправен пред първия сериозен епизод на мръсен въздух за този зимен сезон.

Най-критичните точки в София

Сензорите отчитат най-високи нива на замърсяване в районите на „Божурище“, „Овча купел“, „Зона Б-5“ и „Дружба 1“. Непосредствено след тях в класацията по запрашеност се нареждат кварталите „Борово“, „Хиподрума“ и „Кръстова вада“.

Извънредни мерки: „Зелен билет“ за три дни

В отговор на влошената обстановка, Столична община активира за първи път тази година мярката „Зелен билет“. Той ще бъде в сила три поредни дни – събота (20.12), неделя (21.12) и понеделник (22.12).

Билетът на стойност 1 лев важи за цялата мрежа на градския транспорт в рамките на деня, включително и за нощните линии. Гражданите могат да го закупят:

  • чрез банкова карта (директно на валидаторите в превозните средства);
  • от водачите в градския транспорт;
  • онлайн чрез портала на Центъра за градска мобилност (ЦГМ);
  • на всички каси на ЦГМ и Метрополитен.
  • За да се облекчи трафикът, Столична община обяви и безплатно паркиране във всички буферни паркинги към метрото за периода на действие на мерките.

Апел от „Московска“ 33

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„Даваме възможност на хората да планират пътуванията си навреме. Призовавам гражданите да оставят автомобилите си и да използват градския транспорт, за да намалим емисиите и да подобрим качеството на въздуха, който всички дишаме“, заяви заместник-кметът по екология Надежда Бобчева.

Санкции и контрол

Едновременно с насърчителните мерки, общината затяга и контрола. От 1 декември в София е в сила Нискоемисионна зона (НЕЗ). По данни на Столичния инспекторат вече са изпратени 976 покани за получаване на актове на водачи, нарушили правилата. До момента са връчени 41 акта, като по-голямата част от тях (38) са за влизане в т.нар. „Малък ринг“ на центъра.

България и Балканите – „черната овца“ на Европа

Ситуацията в София е част от по-широк регионален проблем. На европейската карта прави впечатление, че държавите от Източна Европа и Балканския полуостров са с най-силно замърсен въздух. Глобално тази сутрин най-тежка е ситуацията в Афганистан, Индия и Пакистан.

Междувременно темата за чистотата на въздуха в България придоби и международен отзвук. Доклад на Human Rights Watch алармира, че ТЕЦ, свързани с енергийния бизнесмен Христо Ковачки, продължават системно да тровят жителите на Димитровград, като най-засегнати са децата.

Екологичните власти продължават да следят нивата на ФПЧ в София и призовават хората с респираторни заболявания да избягват продължителен престой на открито.

ОЩЕ: Иде мръсен въздух: Въвеждат зелен билет от 1 лв. в София за три дни 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
София мръсен въздух
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес