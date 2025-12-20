Кабинетът подаде оставка:

Струващият 50 млн. лв. бул. "Рожен" се оказа с криви тротоари и пропаднали шахти: Борис Бонев атакува кмета Терзиев (СНИМКИ)

Кметът на София Васил Терзиев показа обновения бул. "Рожен" и се похвали, че с него вече ще се пътува от железопътния надлез в „Надежда“ до Северна скоростна тангента не за 26, а за 5 минути. Оказва се обаче, че ремонтът не е толкова успешен - поне ако човек се вгледа в снимки, споделени от лидера на "Спаси София" Борис Бонев и бивш партньор на ПП-ДБ в Столичния общински съвет. Той твърди, че е имало забавяне, което може да донесе милиони левове глоба, а освен това акцентира върху пропаднали шахти, криви тротоари и други неудобства.

Критиките на Борис Бонев

"Предколедно и романтично, вчера кметът Васил Терзиев направи инспекция на новооткрития и струващ над 50 млн лв. (около 49,7 милиона лева - бел. ред.) булевард "Рожен", като написа на една от спирките с пръст - "Аз обичам София". Много се надявам обаче да е видял това, което аз видях, когато бях там преди няколко дни:

  • забавяне от 425 дни, което по договор означава поне 12 млн.лв. глоба (няма информация такава да е наложена)
  • ужасяващо мърлява и некачествена работа по най-добрите стандарти на Фандъкова и ГЕРБ, включително, но не само:
  • порест асфалт
  • криви тротоари
  • пропаднали шахти
  • криви бордюри
  • липса на скосения за трудноподвижни хора
  • липса на достатъчно места за пресичане
  • велоалея от никъде за никъде
  • оставени криви стълбове с жици
  • гора от знаци и стълбове
  • вече счупени или хлопащи елементи по спирковите перони
  • лошо синхронизирани светофарни фази

"За некачествената част също трябва да има глоба и пак нямаме информация дали е наложена. Но предвид геройските ПР публикации, явно в Столична община да доволни как са похарчили 50 млн.лв.", атакува Бонев бившите си партньори в СОС, като прилага и снимки от ремонтирания булевард.

Терзиев не е коментирал публикацията на Бонев.

