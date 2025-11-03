Любопитно:

Издирват жена изчезнала на Витоша

Издирва се жена в района на Северна Витоша, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Спасителите казаха, че данните за местоположението ѝ са разнопосочни.

ОЩЕ: Нов буферен паркинг в подножието на Витоша, нова спирка и алея към Драгалевския лифт: Терзиев с предложения

По данни на ПСС на БЧК условията за туризъм в планините са подходящи за сезона. Времето в планините е облачно и тихо, а в най-високите части има снежна покривка.

Според прогнозата за времето в планините ще бъде предимно слънчево. След обяд от запад облачността ще се увеличава и през нощта срещу вторник в масивите от Западна България ще превали дъжд. Ще духа до умерен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 15 градуса, на 2000 метра - около 10 градуса.

