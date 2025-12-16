Терзиев защити новата структура на СО: Не е изключение, отговаря на практиките в страната

Направихме анализ на още шест града, като целта му е да се проучи как е организирано взаимодействието между политическото ръководство и главния архитект в други български градове, за да се даде допълнителна увереност на общинските съветници относно предлаганите реформи. Това заяви кметът на София Васил Терзиев на брифинг, на който коментира предложените промени в структурата на Столичната община.

Терзиев обясни, че проучването е извършено между последното заседание на Столичния общинския съвет и предстоящото разглеждане на доклада за новата структура на заседанието на Съвета в четвъртък. Според него анализът показва, че предложените промени в София не са изключение, а отговарят на утвърдените практики в страната, като разделянето на политическата и техническата роля е широко използван модел за ефективно управление.

За новата структура

"Това, което предлагаме за София, не е екзотика, а модел, който ни доближава до начина, по който работят останалите общини", категоричен беше кметът. Той припомни, че освен анализа са били представени и две независими правни становища от опитни юристи, които са потвърдили законосъобразността и целесъобразността на реформата.

Терзиев подчерта, че главният архитект трябва да изпълнява техническа роля, като отговаря за административните процеси - издаване на разрешения за строеж, визи за проектиране и въвеждане на обекти в експлоатация. "В същото време е необходим заместник-кмет по градоустройство, който да носи политическа отговорност за дългосрочното планиране на града", заяви той.

Кметът отбеляза, че един от основните проблеми на София е презастрояването, резултат от липсата на навременно планиране. "Инвестиционният процес води развитието, а общината го догонва“, каза Терзиев, като посочи, че реформата цели да обърне този модел чрез изготвяне на нов Общ устройствен план, подробни устройствени планове и финансови инструменти за тяхната реализация.

По останалите елементи от реформата, според Терзиев, има съгласие включително за създаването на нова дирекция за финансови инструменти, промени в направлението "Строителство“, обединяване на културата и туризма, както и създаване на длъжност заместник-кмет по сигурността.

Кметът отхвърли твърденията, че реформата има личен или кадрови характер и подчерта, че дебатът е принципен и засяга начина, по който се планира и управлява градът. "Политическите лица трябва да носят политическата отговорност за провеждането или непровеждането на политики“, каза той, изразявайки надежда, че докладът ще получи подкрепата на предстоящото заседание на Общинския съвет.