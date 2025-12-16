Кабинетът подаде оставка:

Терзиев защити новата структура на СО: Не е изключение, отговаря на практиките в страната

Направихме анализ на още шест града, като целта му е да се проучи как е организирано взаимодействието между политическото ръководство и главния архитект в други български градове, за да се даде допълнителна увереност на общинските съветници относно предлаганите реформи. Това заяви кметът на София Васил Терзиев на брифинг, на който коментира предложените промени в структурата на Столичната община.

Терзиев обясни, че проучването е извършено между последното заседание на Столичния общинския съвет и предстоящото разглеждане на доклада за новата структура на заседанието на Съвета в четвъртък. Според него анализът показва, че предложените промени в София не са изключение, а отговарят на утвърдените практики в страната, като разделянето на политическата и техническата роля е широко използван модел за ефективно управление.

За новата структура

"Това, което предлагаме за София, не е екзотика, а модел, който ни доближава до начина, по който работят останалите общини", категоричен беше кметът. Той припомни, че освен анализа са били представени и две независими правни становища от опитни юристи, които са потвърдили законосъобразността и целесъобразността на реформата. 

Терзиев подчерта, че главният архитект трябва да изпълнява техническа роля, като отговаря за административните процеси - издаване на разрешения за строеж, визи за проектиране и въвеждане на обекти в експлоатация. "В същото време е необходим заместник-кмет по градоустройство, който да носи политическа отговорност за дългосрочното планиране на града", заяви той.

Кметът отбеляза, че един от основните проблеми на София е презастрояването, резултат от липсата на навременно планиране. "Инвестиционният процес води развитието, а общината го догонва“, каза Терзиев, като посочи, че реформата цели да обърне този модел чрез изготвяне на нов Общ устройствен план, подробни устройствени планове и финансови инструменти за тяхната реализация.

По останалите елементи от реформата, според Терзиев, има съгласие включително за създаването на нова дирекция за финансови инструменти, промени в направлението "Строителство“, обединяване на културата и туризма, както и създаване на длъжност заместник-кмет по сигурността.

Кметът отхвърли твърденията, че реформата има личен или кадрови характер и подчерта, че дебатът е принципен и засяга начина, по който се планира и управлява градът. "Политическите лица трябва да носят политическата отговорност за провеждането или непровеждането на политики“, каза той, изразявайки надежда, че докладът ще получи подкрепата на предстоящото заседание на Общинския съвет.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
