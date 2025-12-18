Печално известен небостъргач сблъска "Триадица" и "Младост"

Протест от 9:00 часа на 18 декември (четвъртък) е организиран пред Столичния общински съвет (СОС). Обявлението направи кметът на "Младост" Ивайло Кукурин – той, заедно с кмета на "Люлин" Георги Тодоров, се отделиха от управляващите в столицата ПП-ДБ и оттам тръгна и скандала със зам.-кмета на София Никола Барбутов, който е обвинен в участие в организирана престъпна група и корупция – Още: Кметовете на "Люлин" и "Младост": Барбутов не е жертва, а част от по-голяма схема

Защо ще има протест? Заради подготвяно решение за замяна на над 10 декара общински терен от район "Младост". Предвидената заменка цели предоставянето на терена за нуждите на район "Триадица", с което да бъде обезщетен частен инвеститор. Кой е инвеститорът – строителната фирма НИКМИ, която нашумя преди години с намерение да направи 44-45-етажна сграда точно на кръстовището на бул. "България" и бул. "Петко Тодоров", в непосредствена близост до сградата на Здравната каса. Теренът там НИКМИ е получила със ... заменка, подписана от Бойко Борисов като кмет на София. Тогава това предизвика бурни протести в "Стрелбище", включително блокада на бул. "България", а нещата "замръзнаха" с години, след като настоящият кмет на "Триадица" Димитър Божилов изигра активна роля в подкрепа на протестиращите жители на "Стрелбище" още преди да заеме сегашния си пост – като адвокат. Предишният архитект на София Здравко Здравков отказа да пусне Подробен устройствен план (ПУП) за реализация на строежа, въпреки че беше осъден да го направи и това също засега остава пречка пред строителство – Още: Наказателното преследване срещу главния архитект на София заради "Стрелбище" е спряно

Уникалното в случая с проекта – съдът изигра роля в повече от един аспект, но накрая беше взето решение, че проектът може да бъде реализиран. Скандалното в случая е, че делото проектът да не бъде реализиран беше водено от прокуратурата хем с погрешни мотиви, хем твърде късно, за да може нещо да се промени – давността се оказа изтекла, припомнете си: Окончателното решение за небостъргача в "Стрелбище": Няма нищожност, давността за незаконосъобразност е изтекла

Две години "Младост" не каза нищо, а сега - протест

По информация на Actualno.com, от години администрацията на район "Триадица" търси начин да няма опасност 45-етажна сграда да се появи на едно от най-възловите кръстовища в София. Последиците от такъв проект биха били огромни – най-малкото какъв би бил трафикът от автомобилите на толкова хора, отделно и притеснения дали при строежа изкопаването на дупката за основите няма да повлияе на основите на сгради в съседство, тъй като през района минава подземна река, а водата винаги се насочва към празно пространство в опит да го запълни - кой гарантира, че това няма да доведе до разместване на земни маси? Въпросът за бъдещето на проекта е многократно повдиган, с преговори както между районите, така и с централната администрация на София.

Каква е позицията на "Младост" сега? Недоволство, че доклад на кмета на "Триадица" Димитър Божилов е бил одобрен от три комисии на СОС - "Икономика, собственост и дигитална трансформация", "Устройство на територията, архитектура и жилищна политика" и "Финанси и бюджет". Кметът на "Младост" Ивайло Кукурин казва следното: "Младост не трябва и не може да си позволи да загуби тези 10 дка земя. Гласуването в комисиите показа нещо тревожно и то е, че решенията се взимат не спрямо аргументите и правата на всички граждани, а спрямо предварителни и прикрити договорки". Кукурин счита, че район "Младост" е изправен пред сериозен проблем с презастрояването и остра липса на свободни терени, които могат да бъдат използвани за справедливо обезщетяване на собственици на имоти в междублокови пространства. Явно намерението на "Младост" е тези 10 декара да бъдат ползвани в бъдеще евентуално за обезщетения.

Подкрепа за Кукурин даде и общинският съветник Димитър Шалъфов – той беше част от групата на ПП-ДБ, но заедно с Кукурин и Тодоров се отдели в началото на скандала "Барбутов". Шалъфов казва, че докладът за заменката сега бил внесен без спазване на необходимата правна рамка, обаче в официалното съобщение до медиите няма конкретика какво точно не е наред – Още: Защо Кирил Петков, а не Лена Бориславова? Общински съветник втори ден не казва всичко заради "следствена тайна"