Община Елин Пелин предоставя над 500 кошници с храна за Рождество Христово

В навечерието на най-светлите Рождествени празници Община Елин Пелин, ще предостави над 500 бр. потребителски кошници с хранителни продукти на наши възрастни съграждани, хората, които са градили, пазили и предавали духа на нашия Елин Пелин. Това не е жест, а знак на уважение и признателност. Защото вярваме, че една общност е силна, когато не забравя своите корени и подава ръка там, където тя означава най-много.

Инициативата се реализира с подкрепата на Фантастико, Т-Маркет и Оберон, които заедно с Община Елин Пелин застават зад каузата за грижа и човечност.

„Възрастните хора са нашата памет и мярка за достойнство. Грижата за тях не е социална политика, а морален дълг. В тези светли дни искаме да покажем, че Елин Пелин помни, уважава и се грижи“, споделя кметът Ивайло Симеонов.

Светлите празници ни напомнят, че най-ценният подарък е вниманието. С пожелание за здраве, спокойствие и топлина в домовете на всички! Светли Рождествени празници!