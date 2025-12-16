Спорт:

Община Елин Пелин предоставя над 500 кошници с храна за Рождество Христово

16 декември 2025, 18:08 часа 336 прочитания 0 коментара
Община Елин Пелин предоставя над 500 кошници с храна за Рождество Христово

В навечерието на най-светлите Рождествени празници Община Елин Пелин, ще предостави над 500 бр. потребителски кошници с хранителни продукти на наши възрастни съграждани, хората, които са градили, пазили и предавали духа на нашия Елин Пелин. Това не е жест, а знак на уважение и признателност. Защото вярваме, че една общност е силна, когато не забравя своите корени и подава ръка там, където тя означава най-много.

Инициативата се реализира с подкрепата на Фантастико, Т-Маркет и Оберон, които заедно с Община Елин Пелин застават зад каузата за грижа и човечност.

„Възрастните хора са нашата памет и мярка за достойнство. Грижата за тях не е социална политика, а морален дълг. В тези светли дни искаме да покажем, че Елин Пелин помни, уважава и се грижи“, споделя кметът Ивайло Симеонов.

Светлите празници ни напомнят, че най-ценният подарък е вниманието. С пожелание за здраве, спокойствие и топлина в домовете на всички! Светли Рождествени празници!

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Община Елин Пелин
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес