Избраха фирма, която ще чисти в шест столични района, Терзиев обяви и на какви цени

Има избран изпълнител за сметосъбирането във 2-ра и 5-а зона, които включват районите "Искър", "Кремиковци", "Панчарево", "Връбница, "Нови Искър" и "Банкя". Избраният изпълнител е фирмата "БКС-Чистота", която е предложила цена от 325 лв. на тон за събиране на отпадъци във 2-ра зона и 348 лв. за дейността в 5-а зона. Това обяви кметът на София Васил Терзиев на брифинг преди началото на днешното заседание на Столичния общински съвет (СОС).

За двете зони предстои десетдневен срок, в който може да бъде обжалван този избор и се надявам да преминем към подписване на договор, посочи Терзиев, като поясни, че междувременно Столичната община ще проведе разговори с избрания изпълнител за постигането на по-ниска цена.

Надявам се да посрещнем празниците значително по-спокойни, че няма да бъдем зарити от планини с боклук и че ако падне сняг ще може да се радваме на една истинска зима, а не да се притесняваме как ще работи градският транспорт, аргументира се кметът.

Криза с чистотата

Градоначалникът съобщи още, че Столичната община е издала заповед за удължаване на срока на договора за 1-ва и 7-ма зона. Първа зона включва районите "Средец", "Лозенец" и "Студентски", а 7-ма - "Възраждане", "Оборище" и "Триадица". "Имаме становище от Агенцията за обществени поръчки, което ни позволява да го направим", подчерта Терзиев. Той изрази надежда в най-скоро време да се върви към сключване на договор.

"В 6-а зона - "Красно село" и "Люлин", се работи за това да се подпише дългосрочен договор с общинското дружество "Софекострой", каза още Терзиев и добави, че по уверение на изпълнителния директор до 15 януари трябва да има цялата нужна техника за изпълняването на дейността и редовното качествено почистване на "Люлин" и "Красно село".

За 3-та зона - "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев", както и за 4-та зона - "Сердика", "Илинден" и "Надежда", се чакат решения на Комисията за защита на конкуренцията. По думите на Терзиев за 3-та зона за момента остават усилията на районните кметове да се справят със ситуацията.