Нов буферен паркинг в подножието на Витоша, нова спирка и алея към Драгалевския лифт: Терзиев с предложения

Столична община подготвя концепция за Транспортен хъб и буферен паркинг в подножието на Витоша, съобщават от пресцентъра на местната власт. Целта е продължаване на дейностите по инициативата за по-достъпна и устойчива Витоша. В търсене на трайно решение екипа на кмета Васил Терзиев предлага концепция за многоетажен подземен буферен паркинг, чийто покрив представлява парково пространство в района на улица "Акад. Сандерс" в кв. "Драгалевци".

Проектът предвижда подземен паркинг за над 350 автомобила с възможност за поетапно изграждане. В плана още са включени ⁠зелено обществено пространство върху площадка за парапланеризъм, която ще предложи възможност за приземяване на любителите на този спорт, както и ин⁠фраструктура за устойчива мобилност - паркинг за велосипеди, електрозарядни станции и пешеходни връзки.

Нова спирка

Предвидена е и ⁠нова автобусна спирка и обновена пешеходна алея към Драгалевския лифт, посочват от Общината. Оттам добавят, че проучват възможността за преместване на първа спирка на Драгалевски лифт на това място и директна връзка между паркинга и станцията. Предстои да се премине към следващите стъпки за реализацията на проекта - завършване на регулационния план, изготвяне на транспортна схема и провеждане на архитектурен конкурс.

"Този проект е част от нашата голяма кауза - да върнем Витоша на хората и заедно да я направим достъпна, зелена и жива през всички сезони", коментира кметът Терзиев.

Припомняме, че на първото заседание на Столичния общински съвет след лятната ваканция столичният кмет посочи, че един от приоритетите е планината Витоша. "Вече разполагаме с идейните проекти за възстановяване на Симеоновския лифт, което би било първа стъпка към това да върнем планината на хората. Работим и по подобряване на достъпа до планината, така че тя да бъде удобна за жителите и гостите на София. Витоша е едно от нашите богатства и трябва да се отнасяме с нея като такова", каза още градоначалникът на столицата.

