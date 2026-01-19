Изграждат канализация в 8 столични района, повечето никога не са имали

8 софийски района ще се сдобият с канализация. За целта Столичната община обяви 14 процедури за изграждането й.

Подготвените проекти са за изграждане на ВиК инфраструктура, която или изцяло липсва, или е в лошо състояние. Проектите са внесени за оценка и последващо финансиране по Програма "Околна среда" 2021-2027.

Става въпрос за 8 столични района, 7 квартала и 3 населени места на територията на София.

Проектите са насочени към районите:

"Панчарево" (с. Герман)

"Искър" (кв. "Димитър Миленков" и кв. "Абдовица")

"Надежда" (кв. "Илиянци" и кв. "Орландовци")

"Връбница" (кв. "Модерно предградие")

"Витоша" (кв. "Симеоново")

"Овча купел" (кв. "Горна баня")

град Нови Искър и с. Иваняне в Банкя

Почти навсякъде никога не е имало канализация

По отношение на избраните места канализацията почти навсякъде липсва, а където съществува, е в много лошо състояние, заяви зам.-кметът по строителството на Столичната община Никола Лютов.

"Успоредно с канализацията, ние ще направим и цялостно облагородяване. Това включва и реконструкция на водопроводи, там, където са в лошо експлоатационно състояние, така че да получим една цялостна окомплектована инвестиция, а не просто частично решение на проблема в тези райони", обясни Лютов.

Над 224 млн. лв. (114,5 млн. евро) надхвърля общата стойност на финансирането. От тях безвъзмездната финансова помощ (БФП) е до 100 млн. лв. (51 млн. евро). Съфинансирането от общината е над 36 млн. лв. (18,4 млн. евро) и допълнително около 89 млн. лв. (45,5 млн. евро), свързано с дейности, които общината ще инвестира в обновяване на градската среда.

Източник: БГНЕС

"На част от местата не са реализирани улици по регулация, така че ние, може би ще ги реализираме в цялост. На местата, на които има тези улици, гражданите няма да получат кръпка или възстановена настилка от бордюр до бордюр. Ще получат нова улица, с нови тротоари, с ново осветление на повечето места", посочи Никола Лютов, цитиран от БНР.

Срокът за изпълнение по програмата е 31 май 2029 г.

Други проекти

Коментирайки дългочакания ремонт на ул. "Тинтява", зам.-кметът по строителството на Столичната община съобщи, че това ще бъде един от проектите, който ще бъде предложен на СОС за включване в Капиталовата програма за 2026 г.

За спрялата работа по мащабния ремонт на бул. "Ал. Стамболийски" Лютов уточни, че в момента не се работи заради лошите метеорологични условия.

"Не всички пари, които поискахме, са дадени за обекта, а тези, които са дадени, дойдоха с огромно закъснение. Обектът е над 60 милиона лева. Ние получихме първите пари от държавата, около 8,3 млн. лв., непосредствено преди Коледа. Това е всъщност авансът по обекта, който Столичната община беше разплатила преди повече от половин година, така че обектът да стартира", заяви Никола Лютов.

Според него ремонтът е трябвало да приключи в края на миналата година, но заради забавените плащания от страна държавата той се е забавил. При трайно възстановяване на метеорологичните услови, ремонтът би могъл да приключи в рамките на 3 месеца, каза Никола Лютов.