Любопитно:

Изграждат канализация в 8 столични района, повечето никога не са имали

19 януари 2026, 10:20 часа 442 прочитания 0 коментара
Изграждат канализация в 8 столични района, повечето никога не са имали

8 софийски района ще се сдобият с канализация. За целта Столичната община обяви 14 процедури за изграждането й.

Подготвените проекти са за изграждане на ВиК инфраструктура, която или изцяло липсва, или е в лошо състояние. Проектите са внесени за оценка и последващо финансиране по Програма "Околна среда" 2021-2027.

Става въпрос за 8 столични района, 7 квартала и 3 населени места на територията на София.

Проектите са насочени към районите:

  • "Панчарево" (с. Герман)
  • "Искър" (кв. "Димитър Миленков" и кв. "Абдовица")
  • "Надежда" (кв. "Илиянци" и кв. "Орландовци")
  • "Връбница" (кв. "Модерно предградие")
  • "Витоша" (кв. "Симеоново")
  • "Овча купел" (кв. "Горна баня")
  • град Нови Искър и с. Иваняне в Банкя

Почти навсякъде никога не е имало канализация

По отношение на избраните места канализацията почти навсякъде липсва, а където съществува, е в много лошо състояние, заяви зам.-кметът по строителството на Столичната община Никола Лютов.

Още: Най-желаните за покупка на жилище квартали в София: Неочакван избор

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Успоредно с канализацията, ние ще направим и цялостно облагородяване. Това включва и реконструкция на водопроводи, там, където са в лошо експлоатационно състояние, така че да получим една цялостна окомплектована инвестиция, а не просто частично решение на проблема в тези райони", обясни Лютов.

Над 224 млн. лв. (114,5 млн. евро) надхвърля общата стойност на финансирането. От тях безвъзмездната финансова помощ (БФП) е до 100 млн. лв. (51 млн. евро). Съфинансирането от общината е над 36 млн. лв. (18,4 млн. евро) и допълнително около 89 млн. лв. (45,5 млн. евро), свързано с дейности, които общината ще инвестира в обновяване на градската среда.

Източник: БГНЕС

"На част от местата не са реализирани улици по регулация, така че ние, може би ще ги реализираме в цялост. На местата, на които има тези улици, гражданите няма да получат кръпка или възстановена настилка от бордюр до бордюр. Ще получат нова улица, с нови тротоари, с ново осветление на повечето места", посочи Никола Лютов, цитиран от БНР.

Срокът за изпълнение по програмата е 31 май 2029 г.

Още: Кои са най-скъпите квартали в София?

Други проекти

Коментирайки дългочакания ремонт на ул. "Тинтява", зам.-кметът по строителството на Столичната община съобщи, че това ще бъде един от проектите, който ще бъде предложен на СОС за включване в Капиталовата програма за 2026 г.

За спрялата работа по мащабния ремонт на бул. "Ал. Стамболийски" Лютов уточни, че в момента не се работи заради лошите метеорологични условия.

"Не всички пари, които поискахме, са дадени за обекта, а тези, които са дадени, дойдоха с огромно закъснение. Обектът е над 60 милиона лева. Ние получихме първите пари от държавата, около 8,3 млн. лв., непосредствено преди Коледа. Това е всъщност авансът по обекта, който Столичната община беше разплатила преди повече от половин година, така че обектът да стартира", заяви Никола Лютов.

Според него ремонтът е трябвало да приключи в края на миналата година, но заради забавените плащания от страна държавата той се е забавил. При трайно възстановяване на метеорологичните услови, ремонтът би могъл да приключи в рамките на 3 месеца, каза Никола Лютов.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
София софийски квартали квартали София канализация
Още от София
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес