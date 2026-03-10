Забавен доклад може да лиши София от 141 млн. евро за електротранспорт

Отлагането на доклада за транспортната мрежа поставя под риск 141 млн. евро европейско финансиране за електротранспорт. Това алармира столичният кмет Васил Терзиев. По думите му София е пропуснала възможност да кандидатства за тази сума европейско финансиране по Програма "Околна среда", предназначено за инвестиции в нов електрически транспорт и модернизация на градската транспортна система.

Блокиран доклад

Кметът коментира отложения в транспортна комисия на Столичния общински съвет (СОС) доклад за 24 промени в транспортната мрежа на София, които предвиждат нови тролейбусни линии, по-добри връзки между кварталите, по-малко прекачвания и по-надежден градски транспорт за гражданите. Предложението за отлагане е направено от общинския съветник Андрей Зографски от "Спаси София" и подкрепено от общинските съветници от икономическото мнозинство в комисията, се посочва в съобщението на Столична община.

Като аргумент за отлагането беше посочено, че общинските съветници не са имали време да се запознаят с документа. Фактите показват друго – докладът е внесен в Столичния общински съвет и разпределен към комисиите четири дни преди заседанието, съгласно установения ред, пише още в съобщението.

"Когато липсват аргументи по същество, най-лесният ход е да се блокира работата. Вместо разговор как да подобрим транспорта, отново видяхме политически инат", коментира Терзиев.

Предложенията включват 24 промени в транспортната мрежа, които целят нови тролейбусни линии, по-добри директни връзки между кварталите, по-малко прекачвания, по-надежден градски транспорт, както и по-широко използване на електрически превозни средства.

Промените са свързани с инвестиции в нов подвижен състав, включително 75 нови тролейбуса и 50 електробуса, както и възможността София да кандидатства за 141 млн. евро европейско финансиране за развитие на електротранспорта.

Кметът подчерта, че подобряването на транспорта изисква системни решения и дългосрочна политика. "Едни говорят за транспорта, когато има криза. Ние работим така, че кризи изобщо да няма", заяви Терзиев.

Градоначалникът призова общинските съветници да подкрепят разглеждането на доклада при следващата възможност. "София има нужда от по-добър транспорт, а не от блокиране на решения. Надявам се следващия път да видим повече отговорност към града и към хората, които разчитат на тази система всеки ден", заяви той.